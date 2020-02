Kranenburg. Über den Geh- und Radweg machte sich ein Unfallfahrer in Kranenburg aus dem Staub.

In Kranenburg flüchtete Unfallfahrer übern Gehweg

Über den Geh- und Radweg machte sich ein Unfallfahrer in Kranenburg davon. Am Samstag, 1. Februar, gegen 15.20 Uhr, musste eine 26-Jährige in ihrem weißen Golf verkehrsbedingt im Kreisverkehr der Klever Straße (B9) / Frasselter Weg in Kranenburg halten. Der Fahrer eines hellen Kleinwagens hinter ihr bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer/in steigen aus, die 26-Jährige sagte, dass sie die Polizei hinzuziehen wolle. Da gab der Unbekannte vor, seinen Wagen zur Seite fahren zu wollen. Stattdessen aber fuhr er in Richtung Kleve davon. Wegen eines Rückstaus auf der Straße fuhr er über den Geh- und Radweg an den wartenden Fahrzeugen vorbei.

Der flüchtige Unfallfahrer wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit schlanker Statur. Er hatte hellblonde Haare und trug eine hellgraue Jogginghose. Sein Erscheinungsbild sei eher ungepflegt gewesen. Hinweise an die Polizei Kleve 02821 5040.