Polizei In Kleve wurde eine Jacke aus einem Auto gestohlen

Kleve. Unbekannte warfen in Kleve die Scheibe eines parkenden Autos ein und griffen zu.

In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 12. Januar, 11.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines blauen VW Golf ein, der am Mittelweg in Kleve abgestellt war. Sie entwendeten eine Jacke aus dem Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.