In Kleve-Kellen wurde eine Verkäuferin niedergeschlagen

Kleve-Kellen. Die 27-Jährige wollte einen Ladendieb stellen. Dieser flüchtete. Zeugen rannten hinter ihm her. Er konnte nicht gefasst werden.

In Kleve-Kellen wurde am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr eine 27-jährige Verkäuferin eines Schuhgeschäftes an der Olmer Straße niedergeschlagen. Sie wurde durch die Warensicherungsanlage auf einen Diebstahl aufmerksam und sie wollte den flüchtenden Mann aufhalten. Die 27-Jährige ging auf die Person zu und wollte ihn am Verlassen des Schuhgeschäftes hindern. Daraufhin schlug der Mann die Frau mit den Ellenbogen nieder und lief dann in Richtung Gildeweg. Die 27-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Täter wurde verfolgt

Trotz Verfolgung durch weitere Zeugen konnte der Täter nicht aufgehalten werden. Wie die Polizei meldet, seien ein Paar Schuhe gestohlen worden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Südländer, zirka 30 Jahre alt, schwarze Mütze, Schwarze Jacke, blaue Jeans mit Gummizug an den Knöcheln. Die Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, 02821/5040, zu wenden.