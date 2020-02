Kleve-Kellen. Höhepunkt war das Dinner for one Frosch. Bei den Karnevalisten in Kellen stand niemand „vor de zuen Türe“.

In Kleve-Kellen feierten die Breijpott Quaker die 70

Der 70. Geburtstag ist ein besonderer – den feiern die Brejpott-Quaker Kellen gebührend. „Et gefft werr wat te fiere!“ verkündeten sie ihrer ersten Prunksitzung am Samstag mit Quaker-Präsident Helmut Vehreschild. Scharfzüngige Bütten, Hebefiguren und kreative Bühnenstücke gehörten dazu. Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Christian Becker. Er inszenierte den Klassiker „Dinner for One“. Statt der hochbetagten Miss Sophie feierte der Frosch der Quaker Geburtstag. In der Hauptrolle stolperte Christian Becker als trinkfester Köbes nicht übers Tigerfell, sondern über einen kopfwackelnden Schwan.

Rhetorisch brillierte Georg Jansen mit seiner Bütt als „Enne Janze“. Ungewöhnlich unpolitisch legte er den Fokus auf das sprachliche Geschick der „Källse mense“, von „Sahne für auffen Kuchen“ oder „Dann stehste vor de zuen Türe“. Jansen erinnerte an Urlaubskultur vergangener Jahrzehnte: als man mit der ganzen Familie 20 Stunden lang im Opel Ascona gen Spanien tourte.

Das Treiben auf dem Klever Wertstoffhof in Szenen

Die Fahrtzeit vertrieb man sich mit „Stadt Land Fluss“. „Es gibt kein Spiel, bei dem so viel beschissen wird: `Eine Stadt mit V?´ / ´Freiburg´ / ´Das wird mit F geschrieben´ / ´Du weißt ja gar nicht, welches Freiburg ich meine´.“

Auch Wolfgang Drop und Michael „Wusel“ Jansen gehören seit Jahren zum Inventar der Quaker-Sitzungen. In diesem Jahr brachten sie das Treiben auf dem Klever Wertstoffhof in Szene. Ein Ort, an dem man vermeintlich alles entsorgen kann. Doch die Mülltrennung bei der USK gleiche einer Wissenschaft. Drop erklärte, wie man Teebeutel in drei Tonnen trenne.

Schauspielerisches Talent offenbarten auch die Protagonisten des Bühnenstücks „Die Partygäste“, die dem „Kekker“ (Frosch) zum Geburtstag gratulierten. Sie präsentierten ein Stelldichein Klever Kommunalpolitik. Bürgermeisterin Sonja Northing ging darin ihren Stellvertreter Joachim Schmidt an, dieser soll in ihrer Abwesenheit nicht auf „dicke Bucks“ machen. „Noch bin ich hier die Nummer eins, Männeken.“

Das Geburtstags-Ständchen sangen die Brejpott-Quaker mit dem Saal

Mario Coumans wagte sich als „Chantal von Kellen“ mit seinem 16-jährigen Sohn Jan auf die Bühne. Er legte auf Platt dar, wie makaber es sei, dass im Altenheim „Last Christmas“ gespielt werde. „Dat lied is auch nix für alde mense“, sagte „Chantal“. Die Belohnung: stehende Ovationen.

Das Geburtstags-Ständchen sangen die Brejpott-Quaker – mit Saal-Unterstützung – selbst: „Wej sinn de Brejpott-Quaker / van denn alde Rhin / drenke ons aff än tuw / gern en Gläske Winn.“ Sie tanzten auf der Bühne der Quaker-Showtanz.

Apropos Tanz: Die Källesse Quecksprengers nahmen das Publikum auf eine Zeitreise durch die Jahrzehnte mit. Als Solotänzerin trat Emma Dähne auf. Die Brejpott-Tröpfchen begeisterten mit ihrem Tanz „Die Pop-Ikonen“, die Froschkönige mit „Partytime“. Die Kapelle Al Dente und der Quaker-Chor präsentierten Schunkellieder.