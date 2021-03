Soziales In Bedburg-Hau öffnet eine Kita in der alten Hauptschule

Die Martin-Franz-Stiftung mit Sitz in Goch wird mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs am 1. August eine neue Kindertagesstätte in Bedburg-Hau eröffnen. „Um der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung gerecht zu werden, haben wir uns in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Kleve sehr schnell nach einem Träger umgeschaut und freuen uns sehr, mit der Martin-Franz-Stiftung einen kompetenten Partner gefunden zu haben“, so Bürgermeister Stephan Reinders.

Zunächst wird der Betrieb übergangsweise in den Räumen des ehemaligen Schulgebäudes am Rosendaler Weg aufgenommen. Norbert Pastoors, Vorstand der Martin-FranzStiftung ergänzt „wir suchen aber in Kooperation mit der Gemeinde einen passenden Standort für einen Neubau. Bis es soweit ist, haben wir mit der Gemeinde einen Mietvertrag über die übergangsweise Nutzung der Räume in der ehemaligen Schule geschlossen. So ist es möglich, ab dem 1. August in zwei Gruppen, je eine für Kinder über 3 Jahren und unter 3 Jahren, zusätzliche Plätze für die Betreuung der Vorschulkinder anbieten zu können.“ Eltern können ihren Platzbedarf melden über die Online-Seite www.bedburg-hau.de