Herbstkonzert des Mozart(kr)rings im Gocher Kastell

Goch. Beim Herbstkonzert des Mozart(kr)rings spielen Noé Inui (Violine), Sebastian Gottschick (Bratsche) und Soomija Park (Klavier) im Gocher Kastell.

Werke von Mozart, Debussy, Martinu und Grieg sind am kommenden Sonntag, 24. Oktober, im Gocher Kastell zu hören. Anlass ist das Herbstkonzert des „Mozart(kr)rings Gelre-Niederrhein“. Es spielen Noé Inui (Violine), Sebastian Gottschick (Bratsche) und Soomija Park (Klavier). Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der Eintritt kostet 17 Euro, Mitglieder des Mozart(kr)rings haben freien Eintritt.

Noé Inui ist ein brillanter Geiger

Noé Inui ist ein brillanter Geiger. Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit lehrt er an der Robert Schumann Hochschule für Musik Düsseldorf und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Er gibt Masterunterricht in verschiedenen Ländern.

Sebastian Gottschick hat sich früh darauf spezialisiert, sich nicht zu spezialisieren: Gottschick wurde in Düsseldorf in eine Kirchenmusiker-Familie geboren. Er studierte Dirigieren, Komposition und Geige in Köln, Berlin, Hamburg und an der Juilliard School in New York. Als Geiger und Bratscher widmet er sich vor allem der Kammermusik.

Soomija Park ist eine ausgezeichnete Pianistin und vor allem als musikalisch fügsame Begleiterin bekannt. Seit 2008 ist sie Dozentin im Fach Klavier an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Die in Japan geborene Koreanerin studierte in Karlsruhe und Düsseldorf. Neben Rundfunk- und CD-Aufnahmen sowie Klavier- und Kammermusikabenden in Deutschland spielte Soomija Park mit verschiedenen Orchestern und trat bei internationalen Musikfestivals auf.

Der im Gelderland und am Niederrhein tätige „Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein“ fördert junge und talentierte Musiker

Der im Gelderland und am Niederrhein tätige „Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein“ fördert junge und talentierte Musiker mit Konzerten. So wie der Name es vermuten lässt, liegt der Schwerpunkt der Aufführungen in den Mozart-Werken und seiner Zeitgenossen sowie Musik späterer Komponisten, die sich von Mozart inspirieren ließen.

Tickets gibt es bei der Kultourbühne im Rathaus, 02823/320-202, Email: kultourbuehne@goch.de, online bei goch.de und an der Tageskasse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland