In Rindern brannte es in einem Keller.

Kleve-Rindern. In einem Haus an der Kiesstraße in Kleve-Rindern brannte ein Keller. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Kleve wurden alarmiert.

Heizung defekt: Kellerbrand in Kleve-Rindern

Eine Verpuffung an einer Heizungsanlage verursachte am Freitagabend, 27. Dezember, eine Rauchentwicklung in einem Keller an der Kiesstraße in Rindern. Die Bewohner riefen die Feuerwehr.

Kellerbrand in Rindern. Foto: Feuerwehr Kleve

Der Keller wurde belüftet und die Heizung außer Betrieb genommen. Da es sich um eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus handelte, wurden zwei Löschzüge alarmiert. So trafen kurz nach der Alarmierung um 19:43 Uhr die Löschzüge West (Rindern / Donsbrüggen) und Nord-West (Wardhausen-Brienen / Düffelward / Keeken) an der Einsatzstelle ein. Bei der Erkundung wurde eine leichte Rauchentwicklung im Keller des Wohnhauses, aber kein Feuer festgestellt.

Die Kellerräume wurden daraufhin belüftet und mit Wärmebildkameras untersucht. Als Ursache wurde ein Defekt an der Heizungsanlage vermutet, die daraufhin außer Betrieb genommen wurde. Es kamen keine Personen zu Schaden.