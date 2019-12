Bedburg-Hau. Beim Jahrestreffen mit dem Bürgermeister hielten die Vereine aus dem Ortsteil Hau Rückschau und Ausblicke.

Hauer Vereine planen das Jahr 2020 in Bedburg-Hau

Traditionell trafen sich auf Einladung des Ortsvorstehers Manfred Opgenorth die Vertreter der Hauer Vereine mit Bürgermeister Peter Driessen in der Gaststätte Antoniterklause in Hau. Driessen erläuterte kurz die neusten Entwicklungen in der Gemeinde mit zukünftigen Möglichkeiten der Wohnbebauung in den Ortsteilen Hasselt, Till, Huisberden und Hau. Er erläuterte die Lage zum Verkauf des Nordteils des Klinikgeländes. Die Entwicklung des Gemeindezentrums sei von großer Bedeutung, sagte er. Neben der Bebauung im Bereich der Norbertstraße soll die Folgenutzung der Flächen der ehemaligen Hauptschule vorbereitet und geplant werden.

Auch die Entwicklung der Gewerbeflächen im Ortsteil Hau soll im Jahr 2020 nun konkret umgesetzt werden. Die möglichen Neu- oder Umbauten der Hauer Grundschule und des Feuerwehrgerätehauses sollen im kommenden Jahr geprüft und gegebenenfalls mit Planung und Mittelbereitstellung vorbereitet werden. Er hoffte, die Gemeinde könne mit der Firma Deutsche Glasfaser die Haushalte mit der zukunftsweisenden Netztechnologie gut versorgen.

Die Vertreter der Vereine zogen kurz ein Resümee ihrer Vereinsaktivitäten und -entwicklung des vergangenen Jahres. Ortsvorsteher Opgenorth hob erinnerte, wie Tulpenprinzessin Jil mit ihrem Gefolge der Guten Laune Hau die Karnevalisten begeistert hatte.

Die Termine für das nächste Jahr wurden abgestimmt

Für das nächste Jahr stimmten die Vereine ihre Termine ab. Der Heimatverein Haus startet am 25. Januar mit einer Winterwanderung und am Abend des gleichen Tages lädt die Gute Laune Hau zu ihrer Karnevalssitzung ins Gesellschaftshaus ein. Eine Woche später am 31. Januar und am 1. Februar folgen dann die Kostümsitzungen des Funkturms Hau im Vereinslokal Haus Kuckuck. Dort findet dann auch am 22. Februar der Kinderkarneval statt. Der Gemischte Chor hat einen Frühlingsmarkt mit „Offenem Singen“ am 29. März in der Antoniterklause in Vorbereitung. Am 1. Mai findet das 20. Maibaumsetzen der Hauer Vereine am Kaninchenheim statt.

Der 29. Trödelmarkt des Heimatvereins Hau am Sportplatz soll am 21. Juni starten. Hauer Kirmes 2020 wird vom 3. bis 6. Juli im und am Festzelt an der Antoniterstraße gefeiert. Drei Wochen später führt der Kaninchenzuchtverein R 184 Hau am 25. und 26. Juli die 42. Jungtierschau durch. Im Oktober lädt der Heimatverein Hau, der sein 50-jähriges Bestehen feiert, zum Herbstfest ein. Die Feierstunde zum Volkstrauertag 2020 richtet der KZV R 184 Hau am 15. November am Hauer Friedhof aus. Zum 20. Mal verleiht die Gute Laune Hau am 21. November im Rathaus Bedburg-Hau ihren Robin-Hood-Orden. Vom 4. bis 6. Dezember haben die Aktiven vom „Order van`t Gecken Geselschap“ für alle Bürger aus Hau und Umgebung ihren 7. Nikolaus-Markt an der alten Hauer Kirche geplant. Alle Bürger sind zu diesen Aktivitäten der Vereine eingeladen.

Rückfragen an Manfred Opgenorth 02821/60637.