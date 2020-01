Demonstration Gut 200 Eziden demonstrierten am Freitagabend in Kleve

Kleve. Am Freitagabend zogen 200 Eziden vom Niederrhein durch die Innenstadt von Kleve und kritisierten die türkischen Angriffe in Şengal.

Am Freitagabend zogen 200 Edziden vom Niederrhein durch die Innenstadt von Kleve um gegen einen türkischen Drohnenangriff im ezidischen Siedlungsgebiet Şengal im Norden Iraks zu demonstrieren. Ein Sprecher der Demonstranten erklärte der NRZ, dass die Teilnehmer hauptsächlich aus dem Kreis Kleve kamen.

Die Angriffe spielen dem IS in die Karten

Ziel sei es gewesen, auf den Tod von vier Freiheitskämpfern der Eziden aufmerksam zu machen, die gegen den IS gekämpft haben. Der Vorsitzende des mesopotamischen Kulturvereins aus Emmerich, Cengiz Sezek aus Kalkar, sagte der NRZ, dass der türkische Staat mit diesen Angriffen vor allem dem IS in die Hände spiele. Şengal ist das Hauptsiedlungsgebiet der Eziden in Südkurdistan.

Redebeiträge in der Klever Innenstadt

Während der Demo in Kleve sei in Redebeiträgen erwähnt worden, dass der türkische Staat den von den Islamisten des IS vollzogenen Genozid am ezidischen Volk zu vollenden versuche. Cengiz Sezek erklärt, dass in Şengal im August 2014 das größte Massaker der Terrororganisation „Islamischer Staat“ stattgefunden habe. Tausende Menschen wurden getötet und verschleppt, Hunderttausende mussten fliehen. Die Eziden seien ausschließlich von bewaffneten Kämpfern der Widerstandseinheiten verteidigt worden.