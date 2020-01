Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größere Renovierungen an Dach und Sakristei

In der St.-Stephanus-Kirche stehen größere Renovierungen an, unter anderem am Dach und an der Sakristei. Diese sollen mit dem Umbau zur Kinder- und Jugendkirche verbunden werden.

Ab dem kommenden Jahr finden alle Familienmessfeiern, Jugendmessfeiern und Zwergengottesdienste in der St.-Stephanus-Kirche statt.

Die St.-Stephanus-Kirche behält ihren Charakter als Kirche und wird nicht zur Mehrzweckhalle. Alle Arten von Gottesdiensten können dort weiter gefeiert werden.