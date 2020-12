Griether Heimatmuseum sucht neue Bleibe

Kalkar-Grieth Nur noch ein kleines Museum erinnert an die Griether Fischfang-Tradition. Und das wird jetzt aufgelöst. Die Macher suchen neue Bleibe.

Viele hundert Jahre lang lebte Grieth vor allem vom Fischfang. Auch andere Handwerke gab’s, vor allem solche, die in Heimarbeit ausgeführt werden konnten. Aber vor allem waren es die Fischer, Treidelleute und Binnenschiffer, die den kleinen Ort zum „Schifferstädtchen“ werden ließen. Schiffer erklärt sich von selbst, Stadtrechte erteilte 1254 Graf Dietrich von Kleve dem Ort am Rhein, den die Klever als Hafen brauchten. Bis etwa 1980 diente der Fischfang einigen Griether Familien zum Broterwerb. Abgesehen von Rudi Hell, der bis heute für die Wissenschaft mit seinem Aalschokker auf den Fluss hinaus fährt, erinnert seitdem nur noch ein kleines Museum an die Griether Tradition. Und das wird jetzt aufgelöst.

Willi Lümmen und seine Frau Irmgard haben das Haus in den vergangenen Jahren liebevoll gepflegt und bei Bedarf kleine Gruppen durch die Dauerausstellung geführt. 2020 waren nur noch wenige Besucher dort. „Auf 36 voll gestellten Quadratmetern sind Abstandsregeln nicht einzuhalten“, erklärt Irmgard Lümmen. Ohnehin kamen zuletzt nicht mehr allzu viele Interessierte, dabei freuten sich diejenigen, die an schönen Sommertagen einen Ausflug nach Grieth unternahmen, über das originelle Angebot. Im Haus neben dem Griether Hanselädchen und direkt am Durchlass zum Rhein gab es in einem einzigen Raum viel aus der Griether Vergangenheit zu sehen. Aber derzeit werden die Ausstellungsstücke, sofern sie nicht von den Überlassern zurückgeholt wurden, eingepackt. Denn das Museum wird aufgelöst.

Es gibt Ärger um die Immobilie

Robert Engels, der das Häuschen dem Verein der Freunde für einen symbolischen Mietzins überlassen hatte, war 2017 gestorben. Seine Nachkommen wollten dem Verein gerne die Möglichkeit geben, das bescheidene Häuschen weiter zu nutzen und dachten an die Umwandlung in eine Stiftung. Jochem Reinkens, bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Kalkarer SPD, ist Ur-Griether und hat sich für den Verein der Freunde jahrelang alle Mühe gegeben, die Bezirksregierung von dem Plan zu überzeugen.

„Aber es ist nichts zu machen: Ich wurde von einer Stelle zur anderen weitergereicht, habe einen Ordner voller Schriftverkehr, die Eigentümer der Immobilie haben sich auch eingebracht, aber das Haus musste bewertet werden und erzielte dabei weniger als 100.000 Euro. Und das ist die Untergrenze, unterhalb derer die Stiftungsaufsicht dem Antrag nicht statt gibt.“ Dabei hatte die Stiftung „Heimat und Kultur“, die Anita van Elsbergen Anfang der 90-er Jahre dabei geholfen hatte, das kleine Museum einzurichten, durchaus Finanzmittel zur Verfügung gestellt.

Das Haus soll jetzt zu Wohnzwecken umgebaut werden

„Die Verschleppung durch die Bezirksregierung hat den Tod unseres Heimatmuseums verschuldet“, sagt Reinkens, den die Sache hörbar getroffen hat. Den Eigentümern nehme er keinesfalls übel, dass die irgendwann mal eine Lösung für ihr Erbe erleben wollten – sie verkauften das Haus Anfang 2020, es soll zu Wohnzwecken umgebaut werden (von oben kann man ja sogar auf den Rhein blicken). Nun muss das Erdgeschoss geräumt werden, die musealen Stücke suchen eine neue Bleibe.

„Wir dürfen erst einmal zwei Räume der früheren Pfarrbücherei nutzen, um die Sachen einzulagern, auf Sicht sollten wir aber etwas anderes finde“, so Reintjes. Ideen dafür hat er auch, es gebe da eine Villa im Ort, unter Wert genutzt und im Besitz einer auswärtigen Eigentümerin. Dieses Haus am Rhein wäre wunderbar geeignet. Auch ein Keller wurde den Akteuren angeboten.

Exponate werden eingelagert

Aber eigentlich sollte mehr möglich sein, schließlich möchten die Heimatfreunde ja auch Besucher empfangen und den Nachwuchs mit der Tradition des Ortes vertraut machen. Ein zeitgemäßes Fischereimuseum, das für die ganze Region von Bedeutung wäre, schwebt ihm vor. Die Zeit für die Sammlung, wie die Griether und viele Ausflügler sie kannten, ist sicherlich abgelaufen. Aber ein paar Netze und Reusen, Angeln und Aalstecher, Weidenschäler oder das Segel eines Aalschockers sollten dort einen Platz finden, vielleicht auch die Utensilien des Schusters Arnold Rüttermann und all die schönen alten Fotos, etwa vom letzten Eisgang auf dem Rhein, von dörflichen Festen und vielen urigen Typen, die nicht vergessen werden sollten.