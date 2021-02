GochNess kann endlich wieder mit Wellness-Angeboten starten

Goch. Zum 4. März darf das „WellNess“- Team wieder tätig werden und kann online erste Termine für die Fußpflege vergeben.

Das Warten hat ein Ende: Zum 4. März darf das „WellNess“- Team vom „GochNess“ wieder tätig werden und kann die ersten Anwendungen aus dem Bereich der Fußpflege wieder anbieten. Die Terminvereinbarung ist ab sofort online möglich. „Durch die Anpassungen der bestehenden Coronaschutzverordnung dürfen Fußpflegedienstleistungen ab März wieder angeboten werden“, erklärt Jelena Pocek, Badleiterin im GochNess. „Diese Möglichkeit möchten wir natürlich nutzen, um unsere Gäste künftig wieder verwöhnen zu können.“

Das Wellness-Angebot wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Saunabereich des GochNess angeboten, sondern im „Haus am See-GochNess“, Klosterweg 136 in Kessel. „Wir haben die Zeit genutzt und in einem separaten Gebäude im Haus am See einen gemütlichen Wellness Bereich eingerichtet, um unseren Gästen ein schönes Ambiente bieten zu können, in dem alle Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden.“ Ausreichende Parkmöglichkeiten sind vor Ort gegeben. Termine können online unter shop.gochness.de vereinbart werden. „Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ist eine Anwendung derzeit ausschließlich mit einem Termin möglich“, so Pocek.

Für folgende Zeiten können die Termine vereinbart werden:Donnerstags von 10 bis 16.30 Uhr, freitags von 12 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr. Während des gesamten Aufenthaltes ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Die Gäste werden gebeten, den Termin ohne Begleitung wahrzunehmen, um die Zahl der Kontaktpersonen möglichst gering zu halten. Bei weiteren Fragen ist das Team vom GochNess per E-Mail unter gochness-anfrage@online.de zu erreichen.