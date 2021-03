Gocher Land: Katholiken mit Präsenzgottesdiensten an Ostern

Goch. Die Katholischen Gemeinden St. Arnold-Janssen und St. Martinus halten an Präsenzgottesdiensten an Kar- und Ostertagen im Gocher Land fest.

Nach dem verwirrenden Hin und Her, zu den neuen Coronaregeln und der Rücknahme der strengen Osterruhe, haben sich die Gremien der beiden Kirchengemeinden St. Arnold-Janssen und St. Martinus Gocher Land dazu entschlossen, die Feiern der Kar- und Ostertage als Präsenzgottesdienste beizubehalten. Betroffen sind die Kirchen in Goch, Pfalzdorf, Asperden, Hülm, Kessel, Hassum, Hommersum und der Gaesdonck.

Da die Osternachtsfeiern traditionell besonders gut besucht sind, in allen Kirchen aber nur eingeschränkte Plätze zur Verfügung stehen, ist für die Feiern in St. Arnold-Janssen, St. Maria-Magdalena, St. Martinus Pfalzdorf, Mariä-Opferung Hülm und die Klosterkirche Gaesdonck eine vorherige Anmeldung in den jeweiligen Pfarrbüros erforderlich. Alle anderen Kirchen und Gottesdienste können ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

Die verschiedenen Schutzkonzepte für die Gottesdienste sind so entwickelt, dass das Risiko einer Ansteckung nach menschlichem Ermessen nur besteht, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, schreiben die Gemeinden. „Deshalb möchten wir inständig bitten, den Sicherheitsabstand (zwei Meter) zu den anderen Kirchenbesuchern einzuhalten. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen der Kirche. Beim Betreten der Kirche bitten wir darum, die bereitgelegten Nachverfolgungszettel gewissenhaft auszufüllen, damit im Falle einer Infektion auch wirklich alle Kirchbesucher erreicht werden können.“

Bei den Gottesdiensten mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro entfällt das Ausfüllen eines Zettels

Bei den Gottesdiensten mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro entfällt das Ausfüllen eines Zettels. Die Mund- und Nasenbedeckungen (FFP2- oder OP-Maske) müssen während des gesamten Aufenthaltes in der Kirche getragen sowie die Hygieneregeln eingehalten werden. Sollte der Zutritt zu den Gotteshäusern verwehrt werden, liegt es daran, dass bereits die maximale Besucherzahl erreicht wurde. „Im Gegenzug haben auch wir vollstes Verständnis dafür, sollten sie für sich entscheiden, an den Kar- und Ostertagen ihre persönliche Osterruhe zu halten. Sollten sie aber auch Zuhause den Wunsch haben, an den Feierlichkeiten Anteil zu nehmen, bieten verschiedene Kirchen die Möglichkeit, digital an den Gottesdiensten live teilzunehmen.“ Angeboten werden: Gründonnerstag, 1. April, um 19 Uhr (Übertragung aus Hassum); Karfreitag, 2. April, um 15 Uhr (Übertragung aus Asperden); Osternacht, 3. April, um 21 Uhr (Übertragung aus Kessel). Die Übertragungen beginnen jeweils etwa 15 Minuten vorher mit einer Einstimmung. Es besteht die Möglichkeit, über die Homepage der beiden Pfarrgemeinden auf den Link zuzugreifen.

Die Möglichkeit zur Hauskommunion besteht ebenfalls

„Da auf Grund der Corona-Pandemie viele Gemeindemitglieder nicht zu den angebotenen Gottesdiensten kommen (können), möchten wir darauf hinweisen, dass die Möglichkeit zur Hauskommunion besteht“, schreiben die Gemeinden. Für eine Terminabsprache können sich Gemeindemitglieder in den Pfarrbüros melden.