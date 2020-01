Gocher Kultkneipe „Den Hollander“ schließt

Der dreigeschossiger Putzbau mit Walmdach an der Voßstraße 18 in Goch kann und möchte sein Alter nicht verbergen. Schließlich ist das „Wohnhaus mit Gaststätte“ als solches unter der Nummer 41 in der Denkmalliste der Stadt Goch zu finden. Die Geburtsstunde des Eckhauses liegt im 18. Jahrhundert und es hat schon viele Bewohner und Eigentümer kommen und gehen sehen. Wer heute die Kultkneipe „Den Hollander“ durch die hölzerne Eingangstür und der danach folgenden alten Schwingtüre betritt, der hört es leicht knarzen und quietschen.

Das Haus lebt und es scheint, als tue dem Gemäuer selbst der Wechsel, der ihm nun bevorsteht, ebenso leid , wie dem jetzigen Besitzer und Kneipeninhaber Theo van Teeffelen – eben „den Hollander“. „Am kommenden Samstag, 11. Januar, 11 Uhr, öffnen wir letztmalig diese Kneipentür“, verrät der 57-jährige van Teeffelen. So ist zumindest der Plan.

Seit 2005 hat er hier Bier ausgeschenkt

Seit 2005 hat er hier Bier ausgeschenkt, Musik gemacht, mit seinen Gästen geknobelt, gespart, gefeiert, gelacht und über der Kneipe gewohnt. Seit 2017 auch gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Yvonne Junge (41). „Aber nun muss Schluss sein, meine Gesundheit macht das nicht mehr mit“, berichtet der gestandene Mann, der nur auf den ersten Blick so fit ist, wie seine Erscheinung glauben macht.

Aushang an der Kultkneipe in der Gocher Innenstadt. Foto: anke gellert-helpenstein / nrz kleve

Er leidet unter enormen Stress, muss dringend kürzer treten, darauf besteht auch sein Arzt. Denn van Teeffelen ist nicht nur Kneipenwirt, sondern er führt parallel dazu auch sein eigenes Bauunternehmen in Holland, Nähe Boxmeer. Der Niederländer steht also auf zwei beruflichen Füßen, findet kaum Zeit zum schlafen, essen oder für Zweisamkeit. Er kann kaum mehr Luft holen und muss sich zwangsläufig für einen Beruf entscheiden. Und seine Kneipe hatte fast täglich geöffnet und schloss auch an Ruhetagen auf, wenn seine Gäste darum baten (und das taten sie oft). Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und Umland

Die Entscheidung ist nun gefallen: Das gesamte Haus samt Kneipe mit renovierten Waschräumen und uriger Inneneinrichtung steht definitiv zum Verkauf. „Das fällt schwer“, geben die beiden Kneipenbetreiber zu. Und untertreiben enorm. Denn die Erinnerungen an viele tolle Stunden mit Dartspielern, Knobelstammtisch, vielen Karnevalisten, jungen und alten Leuten, dem Spielmannszug Goch, wilden Musikfeten und ruhigen Klönabenden und so vielen anderen treuen Gästen schmerzen van Teeffelen und Junge sichtlich. Im Gespräch mit der NRZ schämen sie sich ihrer Tränen nicht.

Van Teeffelen versucht zu erklären, warum er sich dennoch für sein Bauunternehmen entschieden hat: „Abends muss ich sehen, was ich am Tage geschafft habe. Und das funktioniert im Baugewerbe ganz toll.“ Macht den Abschied vom „Den Hollander“ aber nicht einfacher. Das eine ist sein Beruf, das andere auch. Und Berufung ist beides. Eine verzwickte Situation.

Ein paar Interessenten waren schon da

Ein paar Interessenten, die unter der Hand vom Verkaufsvorhaben hörten, waren schon da … aber „dem einen habe ich abgesagt, weil er ein schickes Restaurant hier rein setzen wollte. Das will ich nicht. Ich möchte am liebsten, dass einer das hier übernimmt und sofort so weiter macht“. Was theoretisch möglich wäre. Auch neun zuverlässige feste Kräfte arbeiten bislang im Team des Holländers. Hinzu kommen Teilzeitkräfte nach Bedarf.

Die Kultkneipe "Den Hollander" an der Voßstraße 18 in Goch öffnet am 11. Januar 2020 zum letzten Mal, weil Inhaber Theo van Teeffelen keinen Nachfolger fand. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Aber so einfach wird’s wahrscheinlich nicht funktionieren, ahnt auch Rüdiger Wenzel von der Wirtschaftsförderung Goch. Er hat selbst erst am Dienstag, 7. Januar, von den Absichten des Kneipenwirts erfahren und sofort die Hilfe der Stadt Goch bei einer Nachfolgelösung angeboten.

Objekt in der Nähe des Marktplatzes

Schließlich liegt das Objekt in der Nähe des Marktplatzes direkt in der Fußgängerzone und damit an städtebaulich äußerst markanter Stelle. „Aber es steht unter Denkmalschutz, was die Sache des Verkaufs nicht einfacher gestaltet“, gibt Wenzel zu bedenken, der in seiner Jugend selbst schon in der Kneipe Billard gespielt hat.

„Wir mögen es, dass es unter Denkmalschutz steht“, gibt der Holländer sofort zu, „dann muss es so bleiben, wie es ist!“

Wer sich für das Projekt interessiert, der ist am Samstag auch als Gast willkommen: „Den Hollander“ öffnet am kommenden Samstag, 11. Januar um 11 Uhr (Ende offen) und freut sich an der Voßstraße 18 in Goch auf treue Gäste und neugierige Besucher, um sich von allen würdig zu verabschieden.

Informationen: „Den Hollander“, Voßstraße 18, Goch, oder bei der Wirtschaftsförderung Goch unter E-Mail ruediger.wenzel@goch.de