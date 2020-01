Gocher Historie soll mit Film-Szenen erzählt werden

„75 Jahre Friede, Freundschaft, Freiheit“ wird ein wichtiges Thema zum anstehenden Jubiläum in 2020 für den „Historischen Arbeitskreises An Niers und Kendel“. Das berichtete Arbeitskreisleiter Heinz-Karl Meuskens 15 Mitgliedern in der Versammlung. Eine Einladung aus dem niederländischen Gennep liege vor, wo am 15. Februar ein „Bevrijdingsdag“ (Befreiungstag) gefeiert wird.

Hobbyautoren wollen sich Ideen aus Büchern holen

Die Heimatvereine von Gennep und Goch arbeiten seit Jahren zusammen, der Gocher Verein gedenkt der Zerstörung seiner Stadt durch die Alliierten am 7. Februar 1945 – mit Messe und Besuch des Denkmals „Drei Jünglinge im Feuerofen“ an der Brückenstraße am Stadtpark.

Zum Tagesordnungspunkt „Literatur“ hatte Meuskens einen ganzen Stapel Bücher und Hefte, Jahrbücher, Heimatkalender, Gemeindebriefe mitgebracht. „Jeder schaut sich erstmal alles an und kann vielleicht etwas finden, womit er sich näher beschäftigen möchte“, bot er an.

Aktuell beginnt ein Büchertausch mit der Universität Duisburg. Das dortige Institut für niederrheinische Kulturgeschichte und regionale Entwicklung gibt das „Niederrhein Magazin“ heraus. Neben der wissenschaftlich orientierten Zeitschrift fand sich auch ein Comic über das Herzogtum Geldern, aufgemacht wie ein Asterix-Heft und mit fundierten Informationen.

Meuskens berichtete auch von Reaktionen auf das gerade erschienen Heft 63 von „An Niers und Kendel“. Hier habe zum Beispiel ein Leser kritisiert, dass in der Ausgabe ein Bericht über den Synagogen-Brandstifter-Prozess stand und gleichzeitig ein Gedicht auf Platt auf der Rückseite abgedruckt wurde, mit einem „klischeehaft anti-jüdischem Vers“, wie es in der Kritik hieß. „Das war kein Vorsatz unserer Redaktion“, erklärte Meuskens. Das Gedicht sei ein Zeitdokument, und als solches wurde es veröffentlicht.

Skurrile Anfrage kam aus Italien von einem sizilianischen Dialektologen

Eine interessante wie auch skurrile Anfrage lag aus Italien vor. Ein sizilianische Dialektologe bittet den Arbeitskreis um die Übersetzung von 63 deutschen Sätzen des alltäglichen Lebens ins Gocher Platt. Meuskens reichte die Aufgabe weiter an den Sprach- und Dialektforscher Georg Cornelissen und an den Förderverein für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve „För Land en Lüj“.

Arbeitskreismitglied Hans Joachim Köpp kündigte an, die nächste Ausgabe von „An Niers und Kendel“ werde ein Themenheft über das Woll- und Tuchgewerbe der Stadt Goch vom Mittelalter bis zur Neuzeit und voraussichtlich im Sommer erscheinen.

Ein neues Filmprojekt stellte Arbeitskreismitglied Sascha Junghenn vor, der im vergangenen November seinen ersten Film „Leben an der Niers“ im Goli Theater präsentiert hatte. Für seine neue Idee sucht er Brunnen, Wegekreuze, Denkmäler, Inschriften und Skulpturen von Goch und seinen Ortsteilen. „Ich möchte die Geschichten, die sich dahinter verbergen, sichtbar machen mit gespielten Szenen, zum Beispiel das Schicksal von Poorte Jäntje oder wie die Pfälzer in der Gocher Heide siedelten“, erläuterte Junghenn.

Seinen ersten Kinofilm hatte er komplett selbst finanziert. Nun aber suche er Sponsoren und Unterstützer.

Der Historische Arbeitskreis an Niers und Kendel entstand 1978 und hieß zunächst „Schnüffel-Stammtisch“. 1979 erschien das erste Heft. Der Arbeitskreis erstellt mindestens ein Heft pro Jahr. Es ist im Buchhandel erhältlich und kostet 2,50 Euro. Als Herausgeber fungiert der Heimatverein Goch.