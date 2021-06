Die Reuterstraße in Goch - hier das Teilstück zwischen Ortsausgang Pfalzdorf und Kuhstraße - ist marode und soll saniert werden. Sie dürfte Teil des neuen Wegenetzkonzeptes werden.

Kommunalpolitik Goch will eine Bürgerversammlung zum Wegenetzkonzept

Goch. Die Stadt Goch arbeitet mit der Firma Ge-Komm GmbH an einem Konzept für die ländlichen Wirtschaftswege.

Die Stadt Goch erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der Firma Ge-Komm GmbH ein Konzept für das ländliche Wegenetz für das Gebiet der Stadt. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wirtschaftswegenetz zu planen. Weiter sollen Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen und für die Unterhaltung der Wege aufgezeigt werden.

Das Vorhaben wird seitens der Bezirksregierung Düsseldorf mit Mitteln der Europäischen Gemeinschaft, des Bundes und des Landes zu 75 Prozent gefördert. In einem ersten Schritt wurde in den vergangenen Monaten ein Konzept-Entwurf als Diskussionsgrundlage erarbeitet. Dazu wurden sämtliche öffentlichen und privaten Wirtschaftswege entsprechend ihrer Bedeutung und Funktion klassifiziert. Die erarbeiteten Zwischenergebnisse sollen nun gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit weiterentwickelt werden auf einer virtuellen Bürgerversammlung am Mittwoch, 30. Juni, um 18 Uhr. Dort gibt es grundlegende und allgemeine Informationen zur Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes, zudem werden Beteiligungsmöglichkeiten über ein Bürgerdialogportal im Internet ausführlich erläutert.

Die Teilnehmer können auch per Chat Fragen stellen, die im Rahmen der virtuellen Bürgerversammlung live beantwortet werden. Eine spezielle Software muss nicht installiert werden, jeder gängige Webbrowser funktioniert.

Transparentes Beteiligungsverfahren ermöglichen

Im Anschluss an diesen Termin besteht weiterhin Gelegenheit, sich in einem transparenten Beteiligungsverfahren in die Planung einzubringen und Kommentare abzugeben. Das dafür vorgesehene Bürgerdialogportal wird unmittelbar nach der virtuellen Bürgerversammlung freigeschaltet und bleibt bis zum Projektabschluss im Oktober dieses Jahres geöffnet. Die Kommentierungsphase zum Vorhaben und dem Konzept läuft bis zum 15. August.

Eine Teilnahme an der Bürgerversammlung ist mit über den folgenden Link möglich: ge-komm-online.de/b/edu-s6g-hsj-7zm. Auch bei www.goch.de ist der Link aufgeführt. Ab 17.45 Uhr am Veranstaltungstag ist der Zugang freigeschaltet. Für die Teilnahme ist eine Kamera oder ein Mikrofon nicht zwingend erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland