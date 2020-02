Goch: Weitere Geschädigte durch manipulierten Geldautomaten

Unbekannte spähten an einem Geldautomaten in Goch Daten aus.

Goch. Abbuchungen aus Havanna: Drei weitere Postbank-Kunden wurden Opfer des manipulierten Geldautomaten auf der Brückenstraße in Goch.

Der Schaden durch die von Unbekannten manipulierten Geldautomaten der Postbank in Goch ist noch größer als bislang angenommen. Das teilt die Kreispolizei Kleve nun mit. Demnach hatten weitere drei Kunden am 29. Januar den Geldautomaten auf der Brückenstraße benutzt und später festgestellt, dass die Betrüger mit den ausgespähten Daten in den darauffolgenden zwei Wochen ihre Konten in 32 Fällen mit krummen und eher kleineren Beträgen in Höhe von 142,69 Euro bzw. 148,92 Euro belasteten. Die Abbuchungen erfolgten aus dem Ausland, unter anderem aus Havanna (Kuba).

Polizei: Kontobewegungen zeitnah überprüfen

Die Polizei rät, „stets auch auf bauliche Veränderungen an den Geldautomaten zu achten, ergänzend zeitnah die Kontobewegungen auch auf kleinere Beträge hin zu überprüfen, die durchaus übersehen werden können“. Hinweise nimmt die Kripo Kalkar, Telefon 02824/880, entgegen.