Goch: Viele wünschen sich mehr Gleichberechtigung

Die Gocher Gleichstellungsbeauftragte Friederike Küsters an der Visionskiste.

Goch. Eine Umfrage zum Weltfrauentag hat gezeigt, dass viele eine geschlechtergerechte Zukunft fordern – auch in Bezug auf Kommunalpolitik.

Im Rahmen der Aktion „Wünsche und Visionen zum Weltfrauentag am 8. März 2020“ wurden Bürgerinnen und Bürger in NRW aufgefordert, Wünsche und Visionen bezüglich eines gleichberechtigten Miteinander von Frauen und Männern zu formulieren und in den Visionenboxen vor Ort zu sammeln. Auch im Rathaus der Stadt Goch hat die Gleichstellungsbeauftragte Friederike Küsters eine entsprechende Visionenbox aufgestellt.

Die anschließende Auswertung für ganz NRW ergab einen klaren politischen Handlungsauftrag, so Friederike Küsters. Dieser zeige, dass eine zusammenhängende und zukunftsweisende Gleichstellungspolitik und ihre tatsächliche Umsetzung in allen gesellschaftlichen Bereichen unverzichtbar seien. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich demnach eine gezielte Gleichstellungspolitik, eine geschlechtergerechte Zukunft und Kommunalpolitik.

Forderung nach Chancengleichheit

Die Forderung nach tatsächlicher Gleichberechtigung und Chancengleichheit steht im Fokus. Darüber hinaus gibt es aber auch die Forderung nach Lohngleichheit und Anerkennung von Pflegepersonal sowie der Schutz vor Gewalt und die Selbstverständlichkeit der gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann, Altersarmut von Frauen, eine geschlechtersensible Stadtplanung, die gleichberechtigte Partizipation von Frauen in Politik und Gesellschaft und die geschlechter (un-)stereotype Berufswahl von Jugendlichen.

Einen Link zur kompletten Auswertung der Aktion „Wünsche und Visionen zum Weltfrauentag 2020“ steht im Internet auf der Seite www.goch.de.

Prüfsteine für die Wahl

Auf Grund der Ergebnisse machen die kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen NRW anlässlich der Kommunalwahl 2020 sogenannte Wahlprüfsteine zur Gleichstellung für Wählerinnen und Wähler in Gemeinden, Kommunen und Kreis zugänglich.

Im Internet stehen die Wahlprüfsteine zur Gleichstellung in neun kommunalpolitischen Handlungsfeldern allen Bürgerinnen und Bürgern zum Download zur Verfügung, um Parteien sowie Kandidatinnen und Kandidaten der Kommunalwahl 2020 die Möglichkeit zu geben, sich zum Thema Gleichstellung zu positionieren. Den Link finden Interessierte ebenfalls auf der Internetseite www.goch.de.