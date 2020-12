Goch versorgt Schüler über das Sofortprogramm mit iPads

Goch. Für das Homeschooling bekommen 500 Kinder in Goch iPads über das Bundes- und Landesprogramm. Ein fester Administrator bleibt vor Ort.

Die Stadtverwaltung Goch erwartet spätestens im ersten Quartal 2021, dass Schulkinder in der Stadt mit digitalen Lernmitteln wie Laptop oder iPads gut auch fürs Homeschooling ausgestattet sind. Das sagt Fachbereichsleiter Hermann-Josef Kleinen der NRZ auf Anfrage.

Die Verwaltung stellte den Antrag - nach Ratsbeschluss im Oktober - ans Land. Mit einem Sofortprogramm wird der bisherige DigitalPakt Schule von Bund und Ländern ergänzt. Es soll zur Bildungsgerechtigkeit beitragen, wenn Eltern ihren Kindern kein digitales Gerät kaufen können, damit die Corona-Krise keine Bildungskrise werde. Das betrifft 500 von 2800 Schülern.

Bereits nach dem ersten Lockdown fiel in Absprache mit den Schulleitungen die Entscheidung, wer ein Gerät gestellt bekommen soll. Es sind Apple-iPads (Zuschussobergrenze 500 Euro), weil die direkt im Schulbetrieb eingebunden werden können. Die Administrierung sei auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern zugeschnitten, sagt Hermann-Josef Kleinen.

An einige Schulen wurden erste mobile Endgeräte in Goch bereits ausgeliefert. Das Kommunale Rechenzentrum KRZN als Dienstleiser für u.a. die Kreise Kleve und Wesel muss die passende Software allerdings noch aufspielen. Diese Mammutaufgabe hat das KRZN für alle Kommunen zu leiste. "Ich gehe aber davon aus, dass sie kein halbes Jahr brauchen werden", sagt Kleinen. Die Lehrer bekommen ebenfalls Endgeräte zur Erstellung von online-Lehrmaterial.

In Videokonferenzen erfolgen Absprachen zwischen Schuleitern und Mitarbeitern des KRZN. Die Stadt Goch hat keine einzelnen Stunden, sondern einen festen Administrator gebucht. Er bleibe ständig vor Ort. Wenn er in Urlaub sei, gebe es Ersatz. "Aber der First Level Support" (Anlaufstelle für Probleme) "wird über die Lehrkräfte abgewickelt. So ist es abgesprochen", sagt der Fachbereichsleiter. Wobei die Lehrkollegien sich eben auch gewisses KnowHow aneignen müssen.

Für schnellen Ablauf im ist auch schnelles Internet nötig. Die WLan-Ausleuchtung in allen Schulgebäuden ist abgeschlossen, was Grundlage für die weiteren Arbeiten ist (Gymnasium, Realschule, Hauptschule, fünf Grundschul-Standorten - über die Gesamtschule befindet der Zweckverband, sie arbeitet seit Beginn auch digital). Die Nachfragebündelung fürs neu zu verlegende Glasfasernetz in den Ortsteilen wurde jüngst noch einmal verlängert, um mehr Kunden zu überzeugen. Die Schulen sollen vorrangig ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die bestehenden Leitungen der Telekom an den Schulen nutzen bereits die größtmögliche Bandbreite.