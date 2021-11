Goch sucht jetzt schöne Selfie-Points im Stadtgebiet

Der erste Selfie-Point ist in Goch an der Nierswelle.

Goch. Gochs Bürger sind aufgerufen, Vorschläge zu Selfie-Points bei der Stadtverwaltung einzureichen. Die schönsten Standort-Ideen werden prämiert.

In Goch gibt es viele schöne Ecken und immer wieder gerne gewählte Fotomotive. Das Steintor zum Beispiel oder die Nierswelle sind sicherlich die bekanntesten unter ihnen und bieten sich für ein Selfie als Erinnerung an einen Besuch in Goch auf jeden Fall an. Das Gocher Stadtmarketing möchte gerne wissen: Wo gibt es weitere schöne Plätze und Ecken für ein Selfie? An zunächst insgesamt fünf Stellen soll ein Gocher Selfie-Point entstehen. Der erste ist bereits an der Nierswelle angebracht.

Wo die übrigen Selfie-Points entstehen sollen, können die Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Vorschläge mit zugehörigem Selfie per Mail an tourist-info@goch.de, per Nachricht an Goch erleben bei Instagram und Facebook oder als Kommentar unter die jeweiligen Posts. Unter allen, die mitmachen, und einen Selfie-Point-Vorschlag einreichen, verlost das Gocher Stadtmarketing eine Sofortbild-Kamera sowie Werbering-Gutscheine im Wert von 50 und 30 Euro. Einsendeschluss ist der 30. November. Wichtig dabei: Die Selfie-Points können nur auf Asphalt oder Pflaster angebracht werden, also leider nicht auf Gras oder anderen unbefestigten Flächen.

Infos zur Aktion bei Silke Schmitz, 02823 /9718 – 149.

