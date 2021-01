Goch: Student lässt Rucksäcke nachhaltig produzieren

Goch Benedikt Albertsen ist ein junger Gründer mit moralischen Grundsätzen. Die Rucksäcke des 18-Jährigen werden nachhaltig produziert.

Eine Reise nach Australien hat Benedikt Albertsens noch junges Leben nachhaltig verändert – und das im doppelten Sinne. Als der damalige Gymnasiast des Collegium Augustinianum Gaesdonck von seinem dreimonatigen Schüleraustausch in Down Under im Sommer 2018 nach Goch zurückkehrte, blickte er nicht nur anders auf die Welt. Auch sein Interesse für nachhaltig produzierte Kleidung und Mode war nun endgültig entbrannt.

Benedikt Albertsen hatte in Australien mit Koky Saly einen jungen Mann aus Kambodscha kennengelernt, der in dem südostasiatischen Land eine Fabrik für Rucksäcke besitzt. Diese Begegnung machte den Gocher letztlich zu dem, was er heute ist: ein junger Gründer eines Unternehmens für nachhaltig produzierte Rucksäcke. „Für mich ist das ein Herzensprojekt“, sagt der heute 18-Jährige.

Lager im Zimmer in Goch

Seit einigen Wochen verkauft er als Unternehmergesellschaft Sarowa – das Kunstwort lehnt sich an den Namen des nigerianischen Umweltschützers Ken Saro-Wiwa an – in seinem Online-Shop die modischen Rucksäcke. Viele Modelle sind bereits ausverkauft, die übrigen liegen in seinem Zimmer in Goch. „Die Resonanz der Käufer ist wirklich gut“, stellt Benedikt Albertsen zufrieden fest.

Es war ein langer Weg bis hier hin, auf dem der Jungunternehmer auch manchen Rückschlag verkraften musste: Im Februar 2019 brach der Kontakt zum Produzenten in Kambodscha vorrübergehend ab, der vor Ort selbst mit Wasserschäden in der Produktionsanlage zu kämpfen hatte. Im Sommer 2020 wollten Benedikt Albertsen und sein damaliger Geschäftspartner Jan Jürgens, der sich mittlerweile auf nachhaltig produzierte T-Shirts konzentriert, dann selbst nach Asien fliegen, um die Entwicklung des Rucksackmodells vor Ort abzuschließen. „Das hat wegen Corona leider nicht funktioniert. Die Fabrik war in Kambodscha im vergangenen Jahr von März bis September komplett abgeschaltet“, erzählt Albertsen.

Spenden für das Welternährungsprogramm

Doch entmutigen ließ sich der Gocher nicht, der nach seinem Abitur im vergangenen Jahr an der Gaesdonck ein BWL-Studium in Rotterdam aufgenommen hat. Denn für seine Geschäftsidee erlebte er auch viel Zuspruch. Zum einen in der Junior-Business-School der Gaesdonck. Zum anderen beim Schülerwettbewerb „Startup Teens“, den die beiden Jugendlichen vom Niederrhein genauso gewannen wie den Sonderpreis bei „Jugend gründet“. Das „Startup Teens“-Preisgeld von 10.000 Euro teilten sie. Benedikt Albertsen steckte seine 5000 Euro in die Rucksackproduktion und die Gründung der Unternehmergesellschaft

Das Streben nach Profit ist nicht sein Antrieb. „Im Moment verdiene ich am Verkauf der Rucksäcke so gut wie nichts“, sagt der Student. Das liegt am vergleichsweise günstigen Preis von 119 Euro für einen handgemachten Rucksack, den Produktionsbedingungen in Kambodscha und den Spenden, zu denen sich Albertsen selbst verpflichtet. So bezahlt er über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen pro verkauftem Rucksack die Mahlzeiten für drei Tage.

Integrative Fabrik

Die Fabrik in Kambodscha verfolgt einen integrativen Ansatz: Unter den 13 Mitarbeitenden, die faire Löhne erhalten, sind auch Menschen mit körperlicher Behinderung. „Sie hätten auf dem Arbeitsmarkt in einem Entwicklungsland sonst keine Chance“, sagt der Firmengründer. „Besonders Corona hat sie stark getroffen. Nach wochenlangem Produktionsstop muss man nun zusammen nach Lösungen suchen, den Menschen im Blick haben und den Profit in den Hintergrund stellen. Das ist wahre Nachhaltigkeit.“

Die Frauen und Männer verarbeiten für die Rucksackproduktion Stoffreste, die große Fast-Fashion-Labels wie beispielsweise H&M wegwerfen. „Es kann bei einer T-Shirt-Produktion sein, dass 20 oder 30 Laufmeter übrig bleiben. Dabei ist es doch durchgedreht, dass ein neu produziertes T-Shirt 2500 Liter Wasser verbraucht“, findet der 18-Jährige. Der Rückgriff auf bereits vorhandene Ressourcen macht die Produktion nachhaltig. Albertsen: „Der Rucksack hilft mit, die Umwelt aufzuräumen.“

Gläubiger Katholik

Der junge Mann aus Goch fühlt sich mit der „Fridays for Future“-Bewegung verbunden: „Das ist meine Generation. Wir wollen etwas bewegen.“ Purer Gewinnmaximierung stellt er moralische Grundsätze entgegen. „Wir beuten die Länder der Dritten Welt aus, dabei kann man mit so wenig Geld so viel in diesen Entwicklungsländern erreichen. Ich bin gläubiger Katholik. Da kann man nicht einfach weggucken“, sagt Benedikt Albertsen.

Ob er später einmal mit der nachhaltigen Produktion seinen Lebensunterhalt verdiene wolle und werde, das wisse er nicht. „Aber ich weiß, dass ich durch mein Angebot und die Verkäufe zeige: Es ist möglich. Das ist im Moment das Wichtige.“

Infobox:

Bislang kann man die Rucksäcke ausschließlich online auf www.sarowa.de kaufen. Benedikt Albertsen hat jedoch bereits Kontakte zum stationären Einzelhandel aufgenommen und plant, seine Produkte auch in Berlin anzubieten. Warum ausgerechnet die Hauptstadt? „Weil die Rucksäcke durchaus extravagant sind und Berlin die durchgedrehteste Großstadt ist“, sagt der Gocher. „Für mich wäre es aber ein Traum, die Rucksäcke auch in Geschäften am Niederrhein verkaufen zu können.“

Er wird in seinem Unternehmen von seiner 16-jährigen Schwester Viktoria unterstützt. Die Gaesdonck-Schülerin verantwortet die Logistik. „Ohne sie wäre das Ganze gar nicht möglich“, sagt der Bruder.

Sarowa steckt derzeit mitten in der Entwicklung von neuen Produkten. „Es könnte sich etwas im Bereich Handtaschen und Bauchtaschen tun“, verrät Benedikt Albertsen.