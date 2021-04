Goch: Roller gerät auf Garagenhof in Brand

Goch. In Goch sucht die Polizei nach dem Brand eines Rollers auf einem Garagenhof nach weiteren Zeugen. Zwei Unbekannte wurden den Beamten gemeldet.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag, 10. April, gegen 10.15 Uhr auf einem Garagenhof an der Gartenstraße ein Motorroller in Brand. Zeugen hatten kurz zuvor gesehen, wie eine männliche Person an dem Roller herumwerkelte. Die Person wird beschrieben als etwa 15 bis 18 Jahre alt, mit normaler Statur. Der Heranwachsende führte ein beige-farbenes Mountainbike mit sich. Unklar ist, ob er zuvor versucht hatte, Fahrzeugteile von dem Roller abzuschrauben, wobei dann wohlmöglich Betriebsstoffe ausliefen.

Ein weiterer Zeuge sah zudem etwa einen 25 bis 30 Jahre alten Mann in einem schwarzen Pullover auf dem Garagenhof. Durch den Brand wurde der Roller vollständig beschädigt. Eine Garage erlitt durch die Rauchentwicklung einen leichten Schaden. Die Polizei Goch sucht weitere Zeugen: 02823/1080.