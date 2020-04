Goch: Polizei zog Pkw aus dem Verkehr

Goch. Gocher hatte das Auto aus Rumänien importiert. Mängel am Fahrzeug fielen den Gocher Polizisten sofort auf.

Auf den ersten Blick waren n Sicherheitsmängel erkenbar, da haben Beamte der Polizeiwache Goch am Ostermontag – so melden sie jetzt – die Fahrt eines 27-jährigen Mannes aus Goch beendet. Dieser war gegen 18.30 Uhr auf dem Heeskamp bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Seinen VW-Passat, so der Mann, habe er aus Rumänien importiert.

Nach dem mittlerweile vorliegenden Sachverständigengutachten waren in dem Fahrzeug u.a. unzulässig ein verstellbares Fahrwerk sowie veränderte Radkombinationen verbaut, wodurch die Räder an den Radkästen bereits deutliche Schleifspuren hinterlassen hatten. Weitere Mängel hätten eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dargestellt, so der Sachverständige.