Goch: Pkw aufgebockt und einen Hinterreifen gestohlen

Goch. Unbekannte Täter entwendeten den linken Hinterreifen eines in einer Einfahrt an der Südstraße in Goch geparkten Audis.

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 21. Oktober, 18 Uhr, bis Freitag 22. Oktober, 10.30 Uhr, den linken Hinterreifen eines in einer Einfahrt an der Südstraße geparkten Audis. Die Täter hatten das Fahrzeug mit Hilfe eines Pflastersteins aufgebockt und den Hinterreifen mitsamt Felge abmontiert und entwendet. Anschließend flüchteten sie mit Ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zur tat oder den Tätern nimmt die Kripo Goch unter 02823/1080 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland