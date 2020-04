Goch-Pfalzdorf: Sechs Autoaufbrüche innerhalb von 26 Stunden

Goch-Pfalzdorf. Eine Serie von Autoaufbrüchen in Pfalzdorf beschäftigt die Polizei. Am Donnerstag und Freitag stiegen Unbekannte in sechs Fahrzeuge ein.

Gleich sechs Autos wurden zwischen Donnerstag, 9. April, 16 Uhr, und Freitag, 10. April, 18 Uhr im Gocher Ortsteil Pfalzdorf aufgebrochen. Unter anderem Kleingeld, eine Sonnenbrille sowie Fahrzeugpapier gehörten zur Beute.

Auf der Leuerstraße stahlen unbekannte Täter aus einem in einer Garageneinfahrt abgestellten BMW eine Jacke, einen Schlüssel sowie Fahrzeugpapiere. Aus einem Mercedes an der Motzfeldstraße wurden Kleingeld, ein Rucksack und Fahrzeugpapiere entwendet. Polizeibeamte fanden den Rucksack und die Fahrzeugpapiere im näheren Umfeld wieder auf.

Kripo Goch sucht Zeugen

Am Meisenweg stahlen Unbekannte wiederum aus einem VW Kleingeld. Auch in diesem Fall war das Fahrzeug in einer Einfahrt geparkt. Gleiches galt für einen Toyota an der Heinz-van-Ackeren-Straße, der ebenfalls das Ziel von unbekannten Tätern wurde. Aus dem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug stahlen der oder die Täter eine Sonnenbrille und eine Taschenlampe. Ein zweites in der Einfahrt geparktes Fahrzeug durchwühlten die Dieben zwar, jedoch stahlen sie hier nichts.

An der Erlenstraße entwendeten Unbekannte aus einem vor der Haustür des Besitzers geparkten Ford das Bordbuch des Fahrzeuges sowie einen Führerschein.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, die Kripo Goch unter 02823/1080 zu kontaktieren.