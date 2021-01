Kirche Goch: Per Videokonferenz oder Telefon beim Gottesdienst

Goch Die Evangelische Kirchengemeinde Goch feiert ihre Gottesdienste an jedem Sonntag um 11 Uhr als Internet- oder Telefon-Konferenz.

Die Gemeinde kann sich mit Computer, Smartphone oder einem einfachen Telefon dazuschalten

Die Gottesdienste werden in der Kirche am Markt mit den Diensthabenden gefeiert und die Gemeinde kann sich mit Computer, Smartphone oder einem einfachen Telefon

dazuschalten. Auf diese Weise können alle am Gottesdienst teilnehmen und

gleichzeitig die Kontaktbeschränkungen einhalten. Alle notwendigen

Informationen dazu finden sich auf der Internetseite der Gemeinde unter

www.evangelischekirchegoch.de.

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann

die Informationen zur Teilnahme über das Telefon im Gemeindebüro

(Telefon: 02823/7458) erfragen. Das Presbyterium freut sich, dass in

dieser Form gemeinsam, wenn auch auf Abstand, Gottesdienst gefeiert wird.