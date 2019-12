Goch: Pedelec-Simulator rettet Leben

„Es war ein echter Kraftakt, diesen Pedelec-Simulator anzuschaffen“, gibt Peter Baumgarten, Vorsitzender der Verkehrswacht des Kreises Kleve offen zu. Kein Wunder, schließlich mussten rund 14.000 Euro dafür auf den Tisch gelegt werden, was dank zahlreicher Sponsoren auch gelang.

Ein Trainingsfahrrad, keine Spaßanschaffung

Schließlich handelt es sich hier auch nicht um eine Spaßanschaffung, die jetzt der Öffentlichkeit präsentiert wird, sondern um ein Trainingsfahrrad, das Leben retten kann. „In den vergangenen Jahren hatten wir mehrere Tote zu beklagen, die im Straßenverkehr auf einem Pedelec Unfällen zum Opfer fielen“, erklärt Achim Jaspers, Direktionsleiter Verkehr bei der Kreispolizeibehörde Kleve.

Mit der Verkehrswacht arbeitet die Polizei seit Jahren zusammen und der Pedelec-Simulator soll nun bei gemeinsamen Aktionen die praktischen Trainings für Pedelecfahrer ergänzen. Letztere werden immer zahlreicher und sind noch in der Regel in der Ü-64 Altersklasse in der Mehrzahl, wie auch ein Simulator-Sponsor, nämlich Karl Lörper vom Gocher Fahrradfachhandel Lörper GmbH an der Boschstraße bestätigt.

Simulator mit umfangreichem Computerprogramm und Bildschirm

In den Geschäftsräumen des Zweiradgeschäftes wurde der Simulator mit dem umfangreichen Computerprogramm und dem Bildschirm vorgestellt. Weil die ökologische Fortbewegung auch im Kreis Kleve boomt, wird auch Lörper sich übrigens – eine entsprechende Baugenehmigung vorausgesetzt – im kommenden Jahr vergrößern. Denn die Nachfrage eben auch nach den elektrisch betriebenen Rädern steigt kontinuierlich. Da reichen die jetzt vorhandenen 2000 Quadratmeter Geschäftsfläche für das Unternehmen mit 22 Mitarbeitern und vier Auszubildenden nicht mehr lange aus.

Steigende Unfallzahlen bei Pedelec-Fahrern

Aufgrund der im letzten Jahr in der Unfallstatistik des Kreises Kleve ermittelten, steigenden Unfallzahlen im Bereich der Pedelec Fahrer und hier vor allem der Senioren war auch den Sponsoren schnell klar, dass hier gehandelt werden sollte. Der Simulator stellt rund 90 verschiedene Verkehrssituationen virtuell da, während der Proband auf dem fest installierten Gerät das Gefühl hat, durch diese virtuelle Realität zu fahren. „Dann taucht beispielsweise plötzlich ein Hindernis auf und der Fahrer muss bremsen“, erklärt auch Falk Neutzer von der Verkehrswacht und demonstriert es auf dem Bildschirm. Ein lächelnder Smiley zeigt dann, dass der Radfahrer gut reagiert hat mit seinem Elektrozweirad.

Die Stunde der Wahrheit kommt für viele, wenn der Bildschirm der Simulation genaue Werte bekannt gibt: Reaktionszeit, Reaktionsweg, Bremsweg, Anhalteweg und wie lange es noch gedauert hätte, bis der Radler ins gedachte Hindernis hinein gerauscht wäre. Da ist auch der für die Präsentation als Proband aufs Rad gestiegene Theo Brauer, Kleves Ex-Bürgermeister und jetzt als Vorstandsmitglied der Volksbank Kleverland (ebenfalls ein Sponsor) bei der Radsimulator-Präsentation dabei, durchaus überrascht.

Bestehende Trainings sinnvoll ergänzen

Mit dem nun, mit Unterstützung des Kreises Kleve, der Sparkassen im Kreis Kleve, den Stadtwerken Goch und Kleve, der Volksbank und der Fahrrad Lörper angeschafften Simulators wird das engagierte Team der Verkehrswacht des Kreises Kleve, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde, die bereits bestehenden Pedelec-Trainings sinnvoll ergänzen. Kostenfrei natürlich. Damit auch für die Generation Ü-64 das elektronisch unterstützte Radfahren durch besseres Training sicherer wird.