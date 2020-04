Goch: Neue Spur im Vermisstenfall führt nach Wuppertal

Goch. Die Polizei sucht weiter nach dem 16-Jährigen, der am 26. März aus einer Jugendeinrichtung in Goch verschwand. Zeugen sahen ihn nun in Wuppertal.

Im Fall des seit Ende März verschwundenen 16-jährigen Giuliano Salvatore Kempen aus Goch führt eine neue Spur ins Bergische Land. Wie die Kreispolizei Kleve mitteilt, haben Zeugen den Jugendlichen in der Wuppertaler Innenstadt gesehen.

Der 16-jährige Giuliano Salvatore Kempen aus Goch wird vermisst. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Verwandtschaftliche Kontakte nach Solingen

Der Jugendliche war am 26. März aus einer Jugendeinrichtung in Goch verschwunden und abends am Gocher Bahnhof gesehen worden. Laut Polizei „verdichteten sich die Hinweise, wonach der Vermisste über verwandtschaftliche Kontakte nach Solingen verfügt“. Die Fahndungsmaßnahmen hätten bislang jedoch nicht zur Ermittlung seines Aufenthaltsorts geführt.

Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02823/1080, die Polizei Wuppertal, Telefon 0202/2840, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.