Goch-Kessel: Ein Schwesterchen für den kleinen Eric

Anne Katrin Stoffelen mit dem kleinen Eric und ihrem Mann Danny. Die beiden jungen Kesseler erwarten ihr zweites Kind. In etwa sechs Wochen wird es so weit sein.

Goch-Kessel Ganz bewusst hat sich ein junges Paar aus Kessel dafür entschieden, schnell ein zweites Kind zu bekommen. Besondere Geburt steht an.

Sehr putzig, wie sich der 13 Monate alte Eric scheinbar mühelos am Tisch hochzieht und dort mit leicht angewinkelten Beinen steht, bis ihm das zu langweilig wird. Dann lässt er sich auf den Boden plumpsen und krabbelt blitzschnell an einen spannenderen Ort. Was Außenstehende amüsiert, betrachtet Mama Anne Katrin Stoffelen mit gemischten Gefühlen: „Toll, dass er schon so weit ist. Ich frag’ mich bloß, wie das in einigen Wochen sein wird, wenn ich auf zwei aufpassen muss.“ Denn die junge Frau aus Kessel erwartet ihr zweites Kind. In etwa sechs Wochen wird es so weit sein.

Im Corona-Jahr schwanger zu sein hat auch so seine Besonderheiten. Begeisterte Freunde und Verwandte mussten sich auf Abstand freuen, die Hebamme arbeitet mit Mundschutz und Handschuhen, zur Geburt darf der Papa nur mitkommen, wenn er einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann. Hebamme Anne Bolwerk berichtet, dass auch die Entbindende zumindest einen Schnelltest machen muss. „Wir Hebammen haben immerhin durchgesetzt, dass man den Frauen im Kreißsaal den Mundschutz erlässt, damit das Atmen nicht noch schwerer fällt.“ Die 32-Jährige aus Kessel kann sich noch gut an die erste Geburt im Klever Krankenhaus erinnern, das ist schließlich erst gut ein Jahr her. Gerade lange genug, um mit Corona noch nichts zu tun gehabt zu haben.

Spielgefährten im fast gleichen Alter

Höchstwahrscheinlich wird’s ein Mädchen, das Geschwisterchen. „Ganz sicher ist das nicht, der Ultraschall hat das Baby nicht so gut erwischt“, berichtet die Mama. Dass die beiden Kinder vom Alter her so nahe beieinander sind, erschwere die Schwangerschaft und werde sicher auch die erste Zeit mit den beiden Kleinen herausfordernd machen. „Eric wird sich nicht daran erinnern können, mal ,Einzelkind’ gewesen zu sein“, sagt Papa Dany Wischnewski-Stoffelen. Beide Kinder werden immer einen Spielgefährten im fast gleichen Alter haben.

„Außerdem lief während der Elternzeit mein Arbeitsvertrag aus, ich wollte mir keine neue Stelle suchen und womöglich nach kurzer Zeit sagen müssen, dass ich schwanger bin“, sagt seine Frau. Dann lieber noch zwei Jahre zu Hause bleiben und danach richtig zurückkehren in den Job. Anne Katrin Stoffelen hat übrigens einen interessanten Beruf, sie ist Herrenschneiderin und war am Theater beschäftigt. „Da fertigt man normale Anzüge und Mäntel für die Schauspieler, aber auch mal Phantasieroben oder Sachen mit speziellen Effekten“, erzählt sie. Ihre Kreativität wird vorerst den Kindern zugute kommen, was ja auch nicht schlecht ist.

Leben in einer umgebauten Hofstelle

Die junge Familie hat vor Jahren eine umgebaute Hofstelle gebaut mit viel Platz drinnen und draußen – „wir wollten ja von Anfang an Kinder“, berichtet der Vater. „Die Zimmer der beiden sind genau gleich groß, da brauchen sie sich nie streiten, wer das größere bekommt“, erzählt die Mama lachend. Vorerst darf das Baby sicher noch bei den Eltern schlafen, während der „Große“ über dieses Stadium längst hinaus ist. Im Wohnzimmer gibt es einen Laufstall, den Eric bereits verlassen hat. „Wir haben ihn gleich für das Baby stehen lassen“, sagt Anne Katrin Stoffelen. Gleich daneben liegen große Bodenkissen, auf denen der Bruder entspannen kann oder vielleicht auch die Eltern. Derzeit ist die hochschwangere Mama besser auf dem Sofa aufgehoben, aber die Kuschelecke wartet.

„Ich freue mich sehr auf die Zeit mit zwei Kindern, wenn ich mir auch noch nicht recht vorstellen kann, wie es wird, wenn einer mittags schlafen soll und der andere knatscht, wie man zwei füttern kann oder wie das Einkaufen funktioniert, wenn ich beide mitnehmen muss.“ Denn Papa Dany ist als Bauleiter viel unterwegs und hat lange Arbeitstage. Von den zweimal vier Wochen Elternzeit abgesehen wird er nicht allzu viel zu Hause sein können. „Zum Glück haben wir Verwandte und ganz tolle Nachbarn, die jetzt schon unterstützen und die auch später für uns da sein werden. Das ist so auf dem Land - zum Glück.“

In Kessel geboren und aufgewachsen

Kinder gibt’s in Kessel reichlich, und die Infrastruktur (siehe Infobox) passt gut zu jungen Familien. Beide Ehepartner sind in Kessel geboren und aufgewachsen und haben nicht vor, ihre Heimat zu verlassen. Die beiden „neuen“ Kesseler werden bestimmt gut ins Dorfleben integriert. Papa erzählt vom Fahrradfahren und vom Fußballplatz, Mama ist ebenfalls im Dorf aktiv und gibt unter anderem Sportkurse.

Wenn der jüngste Spross in die Frühlingssonne blinzelt, ist ja vielleicht auch Corona so langsam wieder auf dem Rückzug. Und dann wird’s umso schöner, das gemeinsame Leben.

Infobox:

Es gibt in Kessel den Kidix-Club der Familienbildungsstätte für die Kleinsten und den Kindergarten St. Stephanus. Die Grundschule heißt Niers-Kendel-Schule und nimmt an zwei Standorten den Nachwuchs aus Asperden und Kessel auf.

Für die Freizeit gib es jede Menge Möglichkeiten: Schwimmen im "GochNess", Sportverein, Reiten, Paddeln auf der Niers, Spielplätze.