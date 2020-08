Goch: Feuerwehr löscht brennendes Stoppelfeld

Goch-Kessel. Die Feuerwehr kämpfte gegen einen Brand auf einem Stoppelfeld. Auch ein Landwirt half mit, dass ein Wohnhaus nicht weiter in Gefahr geriet.

Im Gocher Ortsteil Kessel hat am Dienstagnachmittag ein Stoppelfeld zwischen der Grüne Jäger Straße und der Straße Kleiner Heidkamp auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmeter gebrannt. Die Ursache dafür ist unklar.

Aufgrund des Windes hatte sich das Feuer schnell in Richtung eines Wohnhauses ausgebreitet. Erste anrückende Feuerwehrkräfte der Löschgruppe Kessel meldeten eine starke Rauchentwicklung. Aus diesem Grund wurden neben Einheiten aus Kessel und Asperden die Löschgruppen Hassum und Hommersum alarmiert. Auch Fahrzeuge der Löschzüge Stadtmitte machten sich auf den Weg zur Einsatzstelle.

Knapp 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz

Ein Landwirt, der mit seinem Trecker zufällig vor Ort war, grubberte das Feld zwischen Feuer und bedrohtem Wohnhaus in Absprache mit der Feuerwehr, so dass eine Brandschneise entstand. Damit konnte die Gefahr für das Wohnhaus gebannt werden. In der Folge reichten zwei Strahlrohre zur Bekämpfung des Feuers aus. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten knapp 60 Minuten.

Die anhaltende, massive Trockenheit in Verbindung mit den Windverhältnissen am Dienstag barg eine sehr große Feuergefahr. Aus diesem Grund wurden zu dem Flächenbrand gleich mehrere Einheiten alarmiert. Zwölf Fahrzeuge mit knapp 50 Einsatzkräften waren vor Ort.

Feuerwehr warnt vor Feuer in der trockenen Natur

Die Feuerwehr Goch appelliert dringend, keinesfalls Zigarettenkippen in der Natur zu entsorgen. Im Wald herrscht generell ein absolutes Rauchverbot. Abflämmarbeiten zur Unkrautvernichtung bergen ebenfalls ein enormes Feuerrisiko, wenn sich zum Beispiel Hecken, Sträucher oder Bäume in der Nähe befinden.