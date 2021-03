Goch: Festnahmen bei Sondereinsatz gegen Drogenszene

Goch. Polizei stellt bei Sondereinsatz gegen die Drogenszene zwei Dealer im Gocher Stadtpark. Haupttäter geht in Untersuchungshaft.

Die Drogenkriminalität im Gocher Stadtpark sorgt in Goch bereits seit längerer Zeit für Diskussionen. Am Mittwoch, 10. März, konnten Polizeibeamte nun im Rahmen eines Sondereinsatzes zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Stadtpark Goch einen Dealer aus dem Verkehr ziehen.

Ein 23-jähriger Gocher konnte dabei beobachtet werden, wie er im Stadtpark Marihuana an mehrere Personen verkaufte. Diensthund „Emma“ fand in einem Gebüsch außerdem ein Depot des 23-Jährigen mit verkaufsfertigem Marihuana. Der Gocher und sein 19-jähriger Mittäter aus Weeze wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Goch zugeführt.

U-Haft für 23-jährigen Haupttäter angeordnet

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 23-Jährigen wurde weiteres Marihuana aufgefunden. Die Käufer wurden ebenfalls durch die eingesetzten Beamten kontrolliert und müssen sich nun wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige Mittäter aus dem Gewahrsam entlassen. Der 23-jährige Haupttäter wurde noch am Abend dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Gocher anordnete.