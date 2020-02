Polizei Goch: Einbruch in Schnellimbiss

Goch. Einbrecher stiegen in Goch in einen Schnellimbiss ein und öffneten die Kasse.

Wechselgeld war die Beute von Einbrechern in Goch. Sie hebelten in der Nacht von Sonntag auf Montag, 24. Februar, die Eingangstür eines Schnellimbisses an der Kastellstraße auf, nachdem dort zwei Fenster stand gehalten hatten. Hinweise: Kripo Goch unter 02823 1080.