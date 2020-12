Goch: Einbrecher schlugen Fenster von Getränkemarkt ein

In Goch wurde versucht, ins St. Anna Stift einzubrechen.

Goch In einem Gocher Getränkemarkt am Sandthof wurde eingebrochen. Die Täter rissen eine Absperrgitter aus der Verankerung.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag (25.12.2020) gegen 00:15 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten eines Getränkemarktes an der Straße "Am Sandthof".

Gitter wurde aus der Verankerung gerissen

Die Unbekannten rissen hierzu unter starker Gewalteinwirkung die Absperrgitter von zwei Fenstern aus der Verankerung. Anschließend schlugen sie beide Fenster ein und hebelten eines der beiden Fenster komplett aus dem Mauerwerk.

Täter lösten den Alarm aus

Bei dem Einbruch lösten die Täter einen Alarm aus und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen