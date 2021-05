Goch: Ein „Telefonengel“ der Caritas hilft den Menschen

Kleve/Goch. Einmal pro Woche führt Anja Goldbach aus Goch Alltagsgespräche mit einem 35 Jahre alten iranischen Migranten. Der Kontakt läuft über die Caritas.

Es ist Dienstagabend, 19 Uhr. Anja Goldbach nimmt ihr Telefon zur Hand und wählt die bekannte Nummer. Am anderen Ende der Leitung nimmt ein junger Mann ab. Er ist 35 Jahre alt, stammt aus dem Iran und lebt seit 2019 in Deutschland. Ein studierter Psychologe, dessen Abschluss hier nicht anerkannt wird. Aus diesem Grunde absolviert er einen Integrationskursus. Im Sommer möchte er zudem mit dem Deutschkursus B2 starten. Um hier zu studieren und das bisher Erlernte, um die Sprache nicht zu verlieren, telefoniert er einmal in der Woche mit Anja Goldbach. Die 51-Jährige, die mit ihren beiden Kindern in Goch wohnt, ist sein „Telefonengel“.

„Ein 20-minütiges, intensives Gespräch. Danach bin ich platt“

An diesem Abend geht es um das Thema „Reisen“. „Er hat mir von einer Fahrt nach Paris erzählt, die er vor Jahren mit Freunden unternommen hat“, berichtet Anja Goldbach. Es geht um die Unterbringung und um die Sehenswürdigkeiten, die damals besichtigt wurden. „Ein 20-minütiges, intensives Gespräch. Danach bin ich platt“, sagt die 51-Jährige.

Zuhören. Korrigieren. Erklären. Die deutsche Grammatik ist für Menschen, die sehr gut Englisch sprechen, nicht leicht zu verstehen. Vor allem mit den Artikeln und dem Satzbau habe er so seine Schwierigkeiten. „Aber wir sprechen hier über ein sehr hohes Niveau. Auf manche Grammatikfragen habe ich auch keine Antworten“, sagt Anja Goldbach. Sie lacht. Anja Goldbach ist ein Mensch, der gerne hilft. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins Gesamtschule Mittelkreis Goch, sie macht bei den Mobilen Rettern des Kreises Kleve mit.

Anja Goldbach ist Anfang März im Freiwilligen-Zentrum gelandet

Anfang des Jahres hat sie im Fernsehen einen Bericht über „Telefonengel“ gesehen. „In dem Beitrag ging es um ältere Menschen, die durch Corona einsam geworden sind. Das hat mich sehr berührt. Das wollte ich auch machen, meine unausgefüllte Zeit sinnvoll nutzen“, berichtet Anja Goldbach, die als Sachbearbeiterin in der Arzneimittelzulassung seit einem Jahr im Homeoffice arbeitet. Also rief sie bei der Stadt Goch an, die wiederum an den Caritasverband Kleve vermittelte. Und hier ist sie Anfang März im Freiwilligen-Zentrum gelandet.

Heißt: Seit gut sechs Wochen führt sie nun schon jeden Dienstagabend sogenannte Alltagsgespräche. Das Freiwilligen-Zentrum des Caritasverbandes Kleve gibt es seit 2004. Gegründet wurde es von Norbert Gerding, der Ende 2020 in den Ruhestand gegangen ist (wir berichteten). Seine beiden Nachfolgerinnen, Anne-Kathrin Lehmann und Jutta Seven, führen die Gemeindecaritas und die Ehrenamtskoordination im Verband fort und entdecken seitdem das Potenzial.

„Allein in den ersten vier Monaten hatten wir bereits 22 Anfragen, was das Freiwilligen-Zentrum betrifft“, sagt Jutta Seven. Viele Freiwillige. Studenten. Zugewanderte, Frauen und Männer verschiedenen Alters, Menschen wie Anja Goldbach, die etwas für den Nächsten tun möchten. „Auch Gesuche erreichen uns. Von Vereinen, Verbänden und Institutionen, die Bandbreite ist groß“, berichtet Jutta Seven. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur zu vermitteln, sondern auch die Ehrenamtlichen zu begleiten. „Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Jutta Seven. Das kann Anja Goldbach bestätigen. Sie hat sich vorab mit der Ehrenamtskoordinatorin getroffen, Infomaterial und Tipps erhalten. „Wir nehmen uns für unsere Telefongespräche zum Beispiel Woche für Woche ein festes Thema vor“, sagt Anja Goldbach.

Ehrenamtsbörse wirbt mit eigener Homepage

Um die Hilfebedürftigen und die ehrenamtlichen Helfer zukünftig noch schneller zusammenzubringen, gibt es ab sofort eine Ehrenamtsbörse auf der Homepage der Klever Caritas. Dort stellt das Freiwilligen-Zentrum aktuelle Gesuche aus der Region ein. „Wer nichts Passendes findet und sich trotzdem ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich aber auch jederzeit bei uns melden“, ergänzt Jutta Seven.

Im Falle von Anja Goldbach ist es kein einsamer Senior, keine einsame Seniorin geworden, sondern ein junger, wie sie sagt, „enthusiastischer Migrant“, der in Deutschland Fuß fassen möchte. „Ihn auf seinem Weg zu begleiten, ihn zu unterstützen und zu helfen, das ist ein unglaublich gutes Gefühl“, sagt Anja Goldbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland