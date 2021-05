Goch: Die Viller Mühle bleibt an Pfingsten geschlossen

Bleibt an Pfingsten dicht:; die Viller Mühle

Goch.

Das „Haus der Geschichte“ für den Niederrhein, die Viller Mühle in Goch-Kessel, bleibt in diesem Jahr aus Coronagründen zum ersten mal seit 25 Jahren an den Pfingsttagen geschlossen. Das Außengelände kann aber wie immer begangen werden.

Der Besuch kostet allerdings zwei Euro pro Person, die vor Ort in eine Spendendose geworfen werden können. Die Gebäude der Viller Mühle kann man jedoch nicht betreten. Der Tag der offenen Tür wird, je nach Lage, im Herbst nachgeholt, teilt die Viller Mühle mit.

