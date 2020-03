Sein Name und sein Schicksal stehen weit über den Niederrhein hinaus als Sinnbild für die absolute Sinnlosigkeit des Kriegs: Der Brite Ronald Edmond Balfour, Kunstschutzoffizier (welch absurde Bezeichnung) der Ersten Kanadischen Armee, starb vor 75 Jahren in der Nähe des Klever Bahnhofs durch einen „verirrten“ Granatsplitter. Augenzeugen berichteten, Balfour habe gerade Kirchenschätze in Sicherheit bringen wollen, als ihn am 10. März 1945 das Artilleriegeschoss sozusagen versehentlich tödlich traf. Damit war das Leben eines Mannes ausgelöscht, ohne den Goch heute kein Wahrzeichen mehr hätte und ohne den zahllose Kunstschätze zwischen Kleve, Kalkar und Schloss Moyland für immer verloren gewesen wären.

Vergessen indes ist Balfour nicht: In Goch trägt ein Weg wenige Meter entfernt vom Steintor seinen Namen, in Kleve verliehen ihm die Heimatvereine 1985 posthum die Johanna-Sebus-Medaille. Und an seinem Grab auf dem Ehrenfriedhof im Reichswald legen Vertreter der Heimatvereine aus Kleve und Goch regelmäßig an Ehrentagen Blumen nieder.

Lektor am King’s College

Balfour wurde am 2. Januar 1904 als Sohn einer alten englischen Soldatenfamilie geboren. Nach seinem mit höchsten Auszeichnungen absolvierten Studium war er als Lektor am King’s College der Universität Cambridge tätig, an der bis heute eine Marmortafel und ein nach ihm benannter Raum der Universitätsbibliothek an das segensreiche Wirken des Gelehrten erinnern. Balfour entschied sich dazu, vor der Invasion zu einem der wenigen „Monuments, Arts and Archives Specialist Officer“ zu werden (übersetzt: Denkmäler, Kunst und Archive), deren Auftrag lautete, „im Feindesland bedeutende Kunstwerke zu retten und vor der Plünderung zu bewahren“.

Mit Beginn der Invasion in der Normandie durchquerte der 41-jährige Brite zunächst Nordfrankreich, dann Belgien und die Niederlande, ehe er im Zuge der am 8. Februar 1945 gestarteten „Operation Veritable“ an den Niederrhein kam und immer hinter der Front durch den Reichswald und die nach und nach eroberten Orte kam.

Ein stichwortartiger Wochenreport des Historikers an seine vorgesetzte Dienststelle lässt erahnen, was das Klever Land dem Mann zu verdanken hat. In dem Schreiben, das in Kopie im Gocher Stadtarchiv vorliegt, heißt es unter anderem über das ringsum regierende Chaos: „Stiftskirche völlig durch Bomben zerstört. Grabstätten unter schützenden Abdeckungen scheinen unbeschädigt zu sein. (...) Pfarrarchivalien in einem gesprengten Safe und verstreut über den Boden der zerstörten Sakristei liegend, gefunden und in Sicherheit gebracht“.

Der Eintrag zu Goch ist ein paar Tage später hinzugefügt, am 2. März 1945: „Stadtarchivalien gefunden in einem völlig zerstörten, bereits teilweise geplünderten Gebäude. Sie wurden gesammelt und nach Kleve in Sicherheit gebracht“. Balfour erwähnt in seinem Bericht nicht, dass er am 2. März 1945 die Panzerkommandanten überzeugen musste, das Steintor nicht in Schutt und Asche zu legen, weil es die Kampfkolosse an der Weiterfahrt hinderte, sondern stattdessen ein seitlich angrenzendes Haus zu zerstören, um so vorbei am Wahrzeichen in Richtung Bahnhof weiterfahren zu können. Dass er sich mit dieser Rettungsaktion in Goch unsterblich machte, war ihm sicher nicht bewusst, sonst wäre es ihm eine Notiz wert gewesen.

Mehr Einblicke in die psychische Verfassung des jungen Wissenschaftlers gibt ein persönlicher Brief, den Balfour an seinen Freund, den Kunstschutzoffizier Geoffrey Webb, schrieb. In dem Brief vom 3. März 1945 heißt es unter anderem: „Es war eine großartige Woche, sicherlich die beste, seitdem ich herüberkam. Auf der einen Seite die Tragödie wirklicher Zerstörung, viel davon völlig unnötig, auf der anderen Seite das Gefühl, etwas Konkretes selbst getan zu haben. Keine Zivilbehörde, die Ärger verursacht. Die Sorge, schnell zu entscheiden, bleibt einem selbst überlassen. Ich fand eines Tages ein Bataillon meines Regimentes und aß meine Butterbrote mit ihnen, weniger als eine Meile von der Front entfernt, und ich saß wahrhaftig in einem Gebäude, als es von einer Granate getroffen wurde.“

Auch über seine Arbeit berichtet er dem Kollegen und deutet auch an, dass er seinen Weg in Richtung Xanten fortsetzen wird: „Mittlerweile habe ich mehrere Tage hindurch das Material geordnet, was ich gesammelt habe. Was ich mit den Gocher Archiven tat, würde Hilarius Haare zu Berge stehen lassen, aber ich rettete sie vor gänzlichem Verlust. Und mein Aufbewahrungsort in Kleve würde nicht ganz in Washington anerkannt, da er eine Dachkammer ist. Das Haus ist ohne ordentlichen Schutz, und ununterbrochen fallen Geschosse in der Nachbarschaft herunter, aber es ist das einzige Gebäude in der Stadt, das Dach, Türen und Fenster aufweist. Dort ist ein ansässiger Mönch, in dessen Obhut ich die Sachen lassen kann, wenn ich fortgehe.“ Dazu sollte es nicht mehr kommen: Eine Woche später war Ronald Edmond Balfour tot.