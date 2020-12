Goch: Autoreifen in einem Grill angezündet

In einem Haus in Goch wurde eine Autoreifen in einem Grill angezündet.

Goch In einem leerstehenden Gebäude am Gocher Westring wurde ein Autoreifen in einem Grill angezündet.

In einem leerstehenden Haus am Melatenweg zündete ein unbekannter Täter am 24. Dezember 2020 gegen 13.20 Uhr mindestens einen Autoreifen in einem Grill an. Der Grill stand an der zum Westring liegenden Gebäudeseite. Am Haus entstand kein Schaden.

Starke Rauchentwicklung im Gebäude

Die Feuerwehr löschte den Brand, der Zeugen durch die starke Rauchentwicklung aufgefallen war. Ersten Aussagen zu Folge flüchtete ein circa 16-jähriger Junge, der 1,80m groß ist und zur Tatzeit eine orangene Sweatjacke und eine schwarze Maske trug, vom Tatort. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.