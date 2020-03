Goch: Altbürgermeister Willi Vaegs soll Ehrenbürger werden

Willi Vaegs war zehn Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister in Goch.

Goch. Der Heimatverein Goch beantragt, Altbürgermeister Willi Vaegs das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Der Rat entscheidet darüber am 19. März.

Altbürgermeister Willi Vaegs soll zum fünften Gocher Ehrenbürger ernannt werden. Das beantragt der Heimatverein für die Ratssitzung am 19. März. „Willi Vaegs’ Verdienste um die Stadt Goch begründen sich in seinen grundsätzlichen Eigenschaften als Mann des Volkes, in seiner Heimatverbundenheit, seiner Ursprünglichkeit, seiner Menschlichkeit, seiner Herzlichkeit, seiner Aufrichtigkeit und der Unermüdlichkeit, diesen Eigenschaften [...] treu zu sein“, schreibt der Vorsitzende Franz van Beek über seinen Vorgänger.

Letzter ehrenamtlicher Bürgermeister und Karnevalsprinz

Vaegs war von 1989 bis 1999 der letzte ehrenamtliche Bürgermeister, 1975 Karnevalsprinz, trägt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik und ist Ehrenobermeister der Innung für das Metallhandwerk. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat die Verleihung des Ehrenbürgerrechts: „Willi Vaegs verkörpert den in seiner Heimatstadt verwurzelten Gocher wie kein Zweiter.“