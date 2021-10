Kaufhaus Galeria in Kleve: So sieht das Kaufhaus der Zukunft aus

Kleve. Die Galeria-Filiale in Kleve soll als Modell für die Geschäfte in ganz Deutschland dienen. Fotos und ein Videos aus dem Kaufhaus der Zukunft.

Tschüss Karstadt! Tschüss Kaufhof! Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erfindet sich neu. Unter dem Namen Galeria will der Handelsriese, der mit seinen 131 Warenhäusern noch immer viele Innenstädte prägt, nach schwierigen Jahren wieder Tritt fassen.

Dazu will der Konzern die zum Teil recht angestaubten Filialen in den kommenden Jahren gründlich ummodeln. Am Donnerstag (28.10.) eröffnete die neue Galeria-Filiale in Kleve. Das Geschäft soll als „lokales Forum“ Modell für kleinere Galeria-Häuser in ganz Deutschland sein. Wir haben für Sie ein Blick auf das neue Konzept geworfen.

Galeria-Eröffnung in Kleve: So sieht die neue Filiale aus

Galeria erstrahlt neu Galeria erstrahlt neu Der ehemalige Kaufhof wurde für 2,5 Millionen Euro umgebaut. Das neue Konzept setzt auf eine moderne Ausstrahlung und regionale Nähe. Foto: Kai Kitschenberg

Galeria erstrahlt neu Der ehemalige Kaufhof wurde für 2,5 Millionen Euro umgebaut. Das neue Konzept setzt auf eine moderne Ausstrahlung und regionale Nähe. Foto: Kai Kitschenberg

Galeria erstrahlt neu Der ehemalige Kaufhof wurde für 2,5 Millionen Euro umgebaut. Das neue Konzept setzt auf eine moderne Ausstrahlung und regionale Nähe. Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Galeria erstrahlt neu Die Filiale in Kleve soll als " lokales Forum " Modell für kleinere Galeria-Häuser in ganz Deutschland sein.Im Bild Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing und Engelbert Thufaut von Galeria Kaufhof. Foto:Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services Foto: Kai Kitschenberg / FFS

Galeria erstrahlt neu Die Filiale in Kleve soll als " lokales Forum " Modell für kleinere Galeria-Häuser in ganz Deutschland sein.Im Bild Filialleiterin Anne-.Maria Tänzer. Foto:Kai Kitschenberg/FUNKE Foto Services Foto: Kai Kitschenberg / FFS

