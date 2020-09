Frische Fassaden sollen Kleves City attraktiver machen

Kleve. Mit Fördergeldern wurde die Fassade von zwei Gebäuden in der Klever City erneuert. Die Geschäftsleute loben die Stadt.

Neue Fenster und Türen, ein rundum saniertes Vordach und ein moderner Sonnenschutz: Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Kleve wurden nun zwei weitere Gebäude in der City aufgewertet – mit sichtlich zufriedenen Antragsstellern. Über das Fassaden- und Hofflächenprogramm haben sie Fördergelder für die Maßnahmen erhalten.

„Die Fassade hat mir schon lange nicht mehr gefallen“, berichtet Roland Mostertz. Er ist Eigentümer einer Immobilie an der Großen Straße, in der sich eine Pizzeria befindet, und hat in der Vergangenheit schon regelmäßig in das Gebäude investiert. „In der letzten Zeit waren Sanierungen im Haus, zum Beispiel der Umbau zu einer Gastronomie, wichtiger. Nach deren Abschluss hat dann aber die Möglichkeit einer Förderung dazu geführt, zusätzlich auch die Fassade zu erneuern.“

An dieser Stelle kam das Fassaden- und Hofflächenprogramm ins Spiel, über das Antragsteller bis zu 50 Prozent der Kosten erstattet bekommen. In der Gastronomie und am Hauseingang wurden neue Fenster und Türen eingebaut, zudem neue Fliesen gelegt, die Schieferplatten teilerneuert und die gesamte straßenseitige Hausfassade neu verputzt. „Die Abwicklung und Kostenerstattung haben super funktioniert“, resümiert Dr. Roland Mostertz.

„Die Kommunikation mit der Stadt ist sehr gut gelaufen“

Nicht ganz so umfangreiche, aber doch auffällige Arbeiten hat Michael Kotters an seinem Ladenlokal in der Kavarinerstraße durchführen lassen. Zum einen wurde die Tuchbespannung des Sonnenschutzes ausgetauscht, zum anderen das Vordach mit neuen Glasscheiben versehen. Unterstützung erhielt er bei der Vorbereitung des Antrags von Modernisierungsberater Martin Eiselt. „Die Kommunikation ist sehr gut gelaufen, so dass die Arbeiten in kürzester Zeit abgeschlossen werden könnten“, zeigt sich Kotters zufrieden.