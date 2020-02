Freiheit im Kopf hat er von Berlin nach Kleve mitgebracht

Berlin. Das war sie, die Stadt seiner Träume. Da spielte sich das Leben ab. Studentenrevolten, Kultur, eine Inselexistenz im Ost-West-Konflikt. Klaus Franken, Jahrgang 1946 und in Kleve aufgewachsen, wollte das große Leben mitbekommen. Außerdem gab es den nicht zu vernachlässigenden Reiz, der Bundeswehr zu entgehen. 1970, mit 23 Jahren, machte er sich auf in die geteilte Stadt. In Moabit ließ er sich nieder, nahe an der Mauer, die heute nicht mehr steht.

Franken hatte in Kleve die Realschule besucht, dann eine Lehre als Industriekaufmann bei Schneider & Klippel hinter sich sowie das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Was ihn aber schon früh fasziniert hatte, waren die Sprache und der Linolschnitt. Überhaupt Papier: Er weiß noch genau, wo sich im Kleve der 60er Jahre die Druckereien befanden – und er weiß, welche es davon noch gibt und wo sie mittlerweile zu finden sind. 1964 gab es eine erste Lesung in den damaligen VHS-Kellerräumen der Stadthalle, danach veröffentlichte er erste Gedichte in verschiedenen Zeitungen.

Das Gefühl für die Sprache ist etwas, das wächst

Das Gefühl für die Sprache ist etwas, das wächst und wächst, je mehr man sich darauf einlässt. In Berlin gesellte sich Klaus Franken zu den jungen Leuten, die am Kudamm ihr Kunsthandwerk verkauften. Gedichte in Linol geschnitten, das war seine Ausdrucksform und ist’s bis heute geblieben. „Das Leben in Berlin hat sich schon sehr unterschieden von dem, was am Niederrhein möglich war“, erzählt er. Im Kreuzberger Künstlerkreis war er mit von der Partie, hatte seine eigene Andruckpresse und Galerie. Sein „Moabiter Linolkalender“ war immer restlos ausverkauft.

Aber wie das so ist: Im Brotberuf war Klaus Franken Pädagoge in einem Kindergarten, und als er seine ersten eigenen Kinder hatte, beschloss er, ein anderer Vater zu sein, als das bis dahin so üblich war. „Ich habe dann nur noch kleine Bücher mit Illustrationen der Kindergartenkinder gedruckt, zu denen ich dann Geschichten geschrieben habe.“ Kleinstauflagen für privat sozusagen. Es war seine Frau, geborene Berlinerin, die schließlich hinaus wollte in die Natur. „Mein Kontakt nach Kleve war nie abgebrochen, so fiel die Wahl schließlich auf Kleve“, sagt Franken.

Verbesserungsmöglichkeiten für Kindergärten

Ein Wieder-Klever ist er also. Einmal im Monat ist er für eine Woche in Berlin, zunehmend hektisch komme ihm die Stadt vor, sagt er. Er ist dort externer Evaluator für Kindergärten, sucht gemeinsam mit Leitern, Pädagogen und Eltern nach Verbesserungsmöglichkeiten.

In Kleve lebt er nun aber auch wieder seinen Kunstdrang aus. Er beteiligt sich an den von Konrad Stüven herausgegebenen Grafikkalendern der „ArtConnection Goch“, druckt in der Werkstatt immer neue Werke und stellt eine Auswahl nun auch im Café Samocca vor. „Die Kühe sprechen Euterdeutsch / Die Melkmaschinen / sind verwirrt und / fangen an zu stottern“, heißt es auf einem der Blätter. Dazu schauen zwei prächtige Kühe den Betrachter an.

„Man muss den Gedanken freien Lauf lassen können“, beschreibt Franken seine schöpferische Kraft. „Dazu gehört Freiheit im Kopf.“ Sich ausdrücken durch Wortreihungen, die widerborstig sind und doppelte Böden haben. „Ich habe eine positive Weltsicht, aber manchmal auch Anwandlungen von Verzweiflung, wie unsere Welt aussieht“, sagt er. „Das geht vermutlich den meisten Menschen genauso.“

Hier docken seine Linolschnitte an. Sie weisen auf den Punkt im Bewusstsein, in dem sich die emotionalen und rationalen Fluchtlinien treffen. Eine echte Bereicherung für Auge, Verstand und Seele.

Zu sehen und für je 25 Euro pro Blatt zu kaufen sind seine Arbeiten bis zum 2. März im Café Samocca an der Hagschen Straße.