Frau (55) bei Unfall in Kalkar-Wissel schwer verletzt

Kalkar-Wissel. Bei einem Verkehrsunfall in Kalkar-Wissel ist eine 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Unfallfahrerin fuhr ohne Führerschein.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Kalkar-Wissel ist eine 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr. Eine 29-jährige Frau aus Kalkar war in einem BMW X5 auf dem Feldweg Am Bolk in Richtung der Kreuzung Am Bolk / Zum Wisseler See unterwegs, berichtete gestern die Polizei. Beim Überqueren der Straße Zum Wisseler See kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Renault Twingo einer 55-Jährigen aus Kleve, die die L18 in Richtung Wissel befuhr. Die 55-jährige Frau wurde bei dem heftigen Zusammenstoß schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Unfallklinik. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Straße Am Bolk musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Wie sich herausstellte, war die 29-Jährige laut Polizei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.