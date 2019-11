Förderverein der Klever Kinderklinik sucht Nachfolger

Sie kümmern sich um Dinge, die das Krankenhaus nicht finanzieren kann. Sie schaffen Dinge an, die es vorher im Krankenhaus so nicht gab. Der Förderverein für die Kinderabteilung des St. Antonius Hospitals Kleve kümmert sich seit 20 Jahren um Bedürfnisse, die kranke Kinder neben der reinen medizinischen Versorgung haben. Der Vorstand des Vereins, der seit gut zwei Jahrzehnten ehrenamtlich tätig ist, sucht schon seit einiger Zeit Nachfolger – und findet sie nicht. Das aber könnte nun Konsequenzen haben.

Der Vorstand hat nun eine Art Ultimatum gestellt

Denn die Vorsitzende Andrea Schönig-Schmid und Geschäftsführerin Gabriele Evers haben nun eine Art Ultimatum gestellt: Beide stehen zwar – gemeinsam mit Kassiererin Birgit Hahne – für zwei weitere Jahre dem Verein vor, haben allerdings bei der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche letztmalig zur Wiederwahl gestanden. „Wir geben uns so ein weiteres Jahr Zeit, um bis Ende 2020 Nachfolger zu finden“, erklärte Schönig-Schmid den Mitgliedern erst kürzlich in einem Brief. „Sollte dies nicht gelingen und wir weiterhin auf taube Ohren stoßen, sehen wir uns leider gezwungen, die Auflösung des Fördervereins zu betreiben.“ Mit dieser Entwicklung steht der Förderverein keineswegs allein. Viele Vereine und Gruppen stehen vor der Auflösung, weil sich niemand mehr findet, der zu ehrenamtlichem Engagement bereit ist.

Auflösung des Vereins wäre Verlust für die Kinderklinik

Für die Klever Kinderklinik und ihre kleinen Patienten aber wäre das ein ziemlicher Verlust. Schließlich hat der Förderverein viel dafür getan, dass die gute Versorgung von Kindern in Kleve auch öffentlich wahrgenommen wurde. Die Mitglieder waren bei Stadtfesten präsent, organisierten Golfturniere, um Spendengelder zu akquirieren. Mit der Hilfe des Vereins wurde das Spielzimmer auf der Kinderstation eingerichtet, wurden Zwillingsbettchen angeschafft. Bis heute sorgen die Förderer jeden Monat dafür, dass genügend neues Bastelmaterial bereit steht. Auch die Einrichtung des Spielplatzes auf dem Krankenhausgelände wurde mit einem fünfstelligen Betrag ermöglicht.

500.000 Euro hat der Verein in 20 Jahren investiert

Sie seien vor allem in den Jahren als die eigenen Kinder noch klein gewesen seien, nah an den Wünschen und Erfordernissen der Kinderklinik und auch der Neonatologie gewesen, sagen die engagierten Frauen. So waren sie entscheidend an der Einrichtung des Elternzimmers beteiligt. Dort können seitdem Eltern bei ihren kranken Kindern übernachten. Der Verein hat aber auch die Anschaffung des ein oder anderen medizinischen Geräts unterstützt. „Als ein neues, modernes Beatmungsgerät für Frühchen gewünscht wurde, haben wir uns darum gekümmert.“ Insgesamt hat der Förderverein in den vergangenen 20 Jahren rund 500.000 Euro für die kleinen Klever Patienten ausgegeben, hat Gabriele Evers zusammengerechnet.

Andrea Schönig-Schmid (li.) und Gabriele Evers vom Förderverein für die Kinderabteilung des St. Antonius-Hospitals Kleve Foto: Claudia Gronewald / NRZ Kleve

Dabei war vieles gerade in den Anfangsjahren des Vereins nicht eben leicht, erinnern sich Schönig-Schmid und Evers. „Man wollte zwar unsere Hilfe gern in Anspruch nehmen, uns aber kein Mitspracherecht einräumen.“ Das habe sich im Laufe der Jahre zwar verbessert, allerdings müsse man immer im Gespräch bleiben.

Vorstand will neue Leute ins Boot holen

Inzwischen sind Andrea Schönig-Schmid und Gabriele Evers Mittfünfzigerinnen, deren Kinder längst erwachsen sind. „Wir haben das Ohr nicht mehr so nah an den Betroffenen. Es wäre einfach an der Zeit, unsere Ämter in jüngere Hände zu geben,“ finden beide. Und hoffen darauf, dass diese die Aufgabe dann mit ähnlich viel Herzblut angehen wie sie selbst. Denn: „Der Bedarf ist da. Vieles, was eigentlich naheliegend ist, wird sonst nicht angeschafft,“ sieht Gabriele Evers.

Der Vorstand des Vereins will die kommenden zwei Jahre nun intensiv nutzen, neue Leute ins Vereins-Boot zu holen. „Schließlich“, sagt Andrea Schönig-Schmid, „ist der Verein nicht nur dazu da, spenden zu sammeln. Wir sind zugleich ein wichtiger Fürsprecher für den Fortbestand der Kinderklinik.“