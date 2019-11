Fahrrad Fahrräder preiswert ersteigern – am 22. November in Kleve

Kleve. Jugendliche haben Fund-Fahrräder in Kleve eingesammelt und versteigern sie jetzt am Theodor-Brauer-Haus für kleines Geld.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrräder preiswert ersteigern – am 22. November in Kleve

Fahrradversteigerung in Kleve: Die Jugendlichen des Theodor-Brauer-Hauses (TBH) Berufsbildungszentrums Kleve e.V. haben wieder ganze Arbeit geleistet und zahlreiche Fundfahrräder in Kleves Straßen eingesammelt. Die zahlreichen Zweiräder warten nun auf neue Eigentümer. Wer also dringend einen neuen fahrbaren Untersatz sucht und vielleicht nicht so tief ins Portemonnaie greifen möchte, ist daher am Freitag, 22. November, um 14.30 Uhr (Besichtigung der Fundfahrräder) zum Theodor-Brauer-Haus, Briener Straße 22, Kleve zur beliebten Fahrradversteigerung eingeladen. Beginn der Versteigerung ist um 15 Uhr. Das „Ideenreich“ sorgt fürs leibliche Wohl der Besucher und stimmt mit der weihnachtlichen Verkaufs-Ausstellung bereits auf die Adventszeit ein.