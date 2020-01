Facebook-Bann für Kreis Klever Behörden?

Die Verunsicherung im Datenschutz-Dschungel sind groß. So scheint es zumindest, wenn man sich hier im Kreis Kleve bei Ämtern, Behörden und Parlamentariern umhört. Nach der Mahnung der NRW-Datenschutzbeauftragten Helga Block , die mit Verweis auf deutsche und europäische Datenschutzurteile dazu rät, sich als Behörde gar nicht mehr auf Twitter, Facebook und Co zu bewegen (die NRZ berichtete), hat die Unsicherheit noch zu genommen.

Rechtlicher Graubereich

Zum Hintergrund: Facebook und Twitter leben vom Sammeln der Daten ihrer Nutzer. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass den Besuchern der Seite von den Betreibern mitgeteilt wird, warum und wozu die Daten genau gesammelt werden. Von Facebook und Twitter gibt’s genau dazu aber kaum Informationen. So ergibt sich die Situation, dass Behörden sich bei Auftritten in den sozialen Netzwerken zumindest im rechtlichen Graubereich bewegen. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom September 2019 sagt, dass Betreiber von Facebook-Fanpages verpflichtet werden könnten, ihre Seiten abzuschalten.

Eine Fake-Seite Kreisverwaltung

Der Kreis Kleve selbst hat keine eigene Facebookseite. Aber es gibt eine Seite „Kreisverwaltung Kleve“. Diese wirbt mit dem Logo des Kreises Kleve und auch das Hauptgebäude ist auf der Seite als Foto zu sehen. Adresse und Telefonnummern sind hinterlegt, die Öffnungszeiten und einige Kommentare. Kreissprecherin Ruth Keuken sagt aber dazu: „Bei der Fanpage ‘Kreisverwaltung Kleve’ handelt es sich um eine ‘inoffizielle Seite’, die beim Kreis nicht bekannt und nicht betreut wird. Es werden nun Schritte unternommen, um eine Löschung herbeizuführen.“

Nachgefragt bei der Polizeibehörde Kleve erklärt Pressesprecherin Corinna Saccaro im Gespräch mit der NRZ zum Thema „Polizei im Netz“: „Es gibt für uns einen klaren Erlass, wie die Polizei mit persönlichen Daten umzugehen hat. So nutzen wir bei öffentlichen Fahndungen keine Fotos – auch keine verpixelten. Nur noch verschwommene Dummybilder. Wir haben sonst keine Kontrolle, was mit den Fotos geschieht, wenn sie auf Facebook geteilt werden. Textlich nennen wir nur noch Herkunft und Alter der Gesuchten.“

In sogenannten Vermisstenfällen gibt es auf Facebook nur Links der Polizeibehörde, die zu genaueren Angaben und Fotos auf die Polizeiseiten führen, damit eben die hinterlegten Fakten auch schnell wieder gelöscht werden können.

Auch bei den Parlamentariern ist Vorsicht geboten, wenn sie sich in sozialen Netzwerken bewegen. Schon im Herbst hatte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) erklärt, dass er seinen Facebook-Account löschen lässt, bis die Regeln genau geklärt seien, was zulässig ist und was nicht. Er hatte die Parlamentarier aufgefordert , es ihm gleich zu tun.

Parlamentarier wollen abwarten

Die NRZ fragte die CDU-Mandatsträger aus dem Kreis Kleve. Stefan Rouenhoff vertritt den Kreis als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er plädiert für „Abwarten und schauen wie das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) die Rechtslage in dieser Frage bewertet. Nach der Entscheidung werden wir Abgeordnete dann handeln müssen. Meine Facebook-Seite bleibt also am Netz, aber es ist klar, dass es von unserer Seite auch jetzt keine Verstöße geben darf.“ Er selbst kenne übrigens niemanden, der als Abgeordneter aufgrund der unsicheren Rechtslage seine Accounts in sozialen Netzwerken, insbesondere die Facebook-Fanseite, gelöscht hätte.

Facebookseiten werden weiter betrieben