Kleve. Erich Gietemann, Klever Karnevalsprinz von 1974 und langjähriger Wirt des Ratskrugs Materborn, ist gestorben. Ein Nachruf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erich Gietemann: Ein Urgestein des Klever Karnevals ist tot

Trauer um ein Urgestein des Klever Karnevals und des niederrheinischen Brauchtums: Erich Gietemann, 1974 als „Erich der Fidele“ der zweite in der nunmehr langen Reihe der Klever Karnevalsprinzen, ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Dem Einsatz von Gietemann und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass der Karneval heute in Kleve wieder einen außerordentlichen Stellenwert genießt. Für die älteren Karnevalisten war Gietemann der unermüdliche Motivator, Ideengeber und Berater. Das gilt insbesondere für die Aktiven des Materborner Karnevals, die er mit Rat und Tat unterstützte. Nach der Schließung des Lokals Schweizerhaus sorgte Gietemann mit dafür, dass die beiden Vereine Germania und Fidelitas Materborn in der Mehrzweckhalle des Ortsteils eine neue Heimat fanden.

Gastwirt für 33 Jahre

Beruflich wirkte Gietemann 33 Jahre lang bis 2015 als Gastwirt. Unter seiner Leitung war der Ratskrug in Materborn Zentrum des Dorflebens, mehr als 20 Vereine trafen sich in seinen Räumlichkeiten, um zu tagen oder zu feiern. Doch im Alter von 75 Jahren verkaufte Gietemann die Immobilie an einen Investor, der dort ein Mehrfamilienhaus errichten wollte. Nicht nur das gastronomische Leben in dem Klever Ortsteil geriet dadurch in Gefahr, sondern auch die alljährlich um den Ratskrug herum gefeierte Materborner Kirmes, die am Niederrhein Kultstatus genießt.

Dann fand der Klever Unternehmer Bernd Zevens gemeinsam mit dem Investor, der im Hintergrund bleiben wollte, eine Lösung – die Gaststätte blieb, und auch die Kirmes, die Gietemann groß gemacht hatte, konnte wie gewohnt weiter gefeiert werden. Gietemann allerdings ging in den verdienten Ruhestand.

Er war auch weiterhin im Dorfleben präsent, beispielsweise im Männergesangsverein. Und auch für die Karnevalisten blieb Erich Gietemann ein geschätzter Ansprechpartner. Am vergangenen Sonntag verstarb er überraschend zu Hause. Er hinterlässt eine Lebenspartnerin und eine Tochter.