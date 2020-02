Entwarnung: Kein Coronavirus bei Familie aus dem Kreis Kleve

Kein Coronavirus-Verdachtsfall im Kreis Kleve: Für eine vierköpfige Familie aus dem Kreis Kleve, die wegen Symptomen, die auf das Coronavirus hindeuten könnten, in einem Krankenhaus untersucht worden war, gibt es Entwarnung. „Der Ausschluss des aktuellen Coronavirus ist erfolgt“, teilte Kreis-Sprecherin Ruth Keuken am Dienstagmittag mit.

Sie hatte noch am Vormittag bestätigt, dass bei der Familie eine Ausschlussdiagnostik durchgeführt worden war. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und noch einige Schritte von einem möglichen Verdachtsfall entfernt“, betonte sie jedoch ausdrücklich. Am Mittag hatte dann ein externes Labor die Testergebnisse mitgeteilt. Demnach ist die Familie nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Apotheker: Häufiges Händewaschen statt Mundschutzmasken

Ulrich Schlotmann, Sprecher der Apotheken im Kreis Kleve, warnt ohnehin vor Panikmache: „Ich sehe keinen Anlass zur Sorge vor einer flächendeckenden Ausbreitung am unteren Niederrhein, solange die Behörde so arbeiten, wie sie es derzeit tun.“ Dass in den Apotheken der Region dennoch Mundschutzmasken ausverkauft sind, kann der Experte aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehen. Einfache Masken würden nicht helfen, und dreifache OP-Masken seien nur etwas für bereits infizierte Personen. „Relativ häufiges Händewaschen mit einem gescheiten Stück Seife ist dagegen wichtig“, so Schlotmann. Der Apotheker möchte den Blick ohnedies vom Coronavirus weg und hin zur Grippe lenken. „In Österreich tobt sie schon. Bei uns gibt es noch genug Impfstoff“, stellt Schlotmann fest.

Auch die Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft, die im Kreis Kleve Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen betreibt, setzt sich mit dem Coronavirus auseinander. „Praktisch bedeutet das für uns im Moment, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren und die Notfallambulanzen aussagekräftig beschildern“, sagt Sprecher Christian Weßels. Patienten mit Anzeichen einer Erkältung, die in den vergangenen 14 Tagen in der betroffenen chinesischen Region waren oder Kontakt zu einem sicher an dem neuen Virus erkrankten Patienten hatten, würden separat warten bzw. direkt in einen Behandlungsraum geleitet, so Weßels. „Unser Pflegepersonal würde geeignete Schutzkleidung/Schutzmasken tragen.“

So beobachtet die Hochschule Rhein-Waal die Virus-Entwicklung

An der Hochschule Rhein-Waal gibt es unter den 7398 Studierenden insgesamt 255 mit chinesischer Nationalität in Kleve und Kamp-Lintfort aus. „Diejenigen, die derzeit hier in der Klausurenphase stecken, waren ja die ganze Zeit hier“, sagt Präsident Dr. Oliver Locker-Grütjen. Sie können also dem Coronavirus nicht ausgesetzt gewesen sein.

Wegen der Studierenden, die fürs neue Semester aus ihrer Heimat zurück kommen, stehe die Hochschule in engem Kontakt mit allen an der Sache beteiligten Behörden. Eine Einreise von hier nach China sei ohnehin derzeit nicht möglich. „Aber wir beobachten die Entwicklung stündlich“, so Locker-Grütjen. Desinfektionsspender werden vorsorglich zusätzlich an den Campus aufgestellt.