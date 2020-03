Emmericher Politiker fordert Verschiebung der Kommunalwahl

Erik Arntzen, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hüthum-Borghees-Klein-Netterden, fordert wegen der Auswirkungen durch den Coronavirus eine Verschiebung der Kommunalwahl in NRW.

Erik Arntzen, der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Hüthum-Borghees-Klein-Netterden, fordert vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse hinsichtlich der Coronakrise die Verschiebung der Kommunalwahl, welche am 13. September 2020 durchgeführt werden soll.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind bekanntlich etliche Veranstaltungen schon abgesagt worden. Auch im Wahlkampf stünden verschiedene Veranstaltungen an, zu denen mit einer größeren Anzahl von Besuchern zu rechnen sei, erinnert Arntzen. Auch müssten die Parteien im Rahmen einer vorgegebenen Zeitschiene in verschiedenen Veranstaltungen ihre Kandidaten die sich für ein Amt bewerben über entsprechende Versammlungen von ihren Mitgliedern bestätigen lassen. „Es wäre sicher den Bürgerinnen und Bürgern schlecht zu vermitteln, wenn die Politik dann zur Tagesordnung übergeht“, erklärt Arntzen.

Appell an die Verantwortlichen

Er schlägt vor die jetzigen Kommunalparlamente noch für ein Jahr im Amt zu belassen und nach einer Entschärfung der Situation einen neuen Termin zu suchen. „Ich appelliere an alle Verantwortlichen mit der Bitte sich hierüber Gedanken zu machen.“ Es stünde der Politik sicherlich gut zu Gesicht, wenn man weitere Wahlkampf-Veranstaltungen zurückfahre. „Hier sollten alle Parteien an einem Strang ziehen“, so Arntzen abschließend.

Der CDU-Stadtverband Emmerich kündigt derweil schon mal an, die Aufstellungsversammlung am 23. März abzusagen.