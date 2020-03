Daniela Pedrelli-Wachs ist Italienerin und wollte eigentlich mit ihrem Mann, Dr. Stefan Wachs, in zwei Wochen zum 80. Geburtstag ihrer Mutter nach Cervia an der italienischen Adria fliegen. Doch daraus wird nichts.

Bereits vor über einer Woche erhielt Ehepaar Wachs die Nachricht, dass der Rückflug von Bologna nach Köln von der Fluggesellschaft gecancelt ist. Die Flüge von Bologna wurden zusammengestrichen, nur noch Düsseldorf wird angeflogen. Bislang.

Doch als das Sperrgebiet in Norditalien verhängt wurde, war für das Emmericher Ehepaar sofort klar: Eine Reise zum jetzigen Zeitpunkt nach Italien birgt zu viele Risiken. Nicht um zu erkranken, wohl aber um unter Quarantäne gesetzt zu werden und das Land nicht mehr verlassen oder in Deutschland einreisen zu dürfen.

Als Tropenarzt schlimmere Krankheiten erlebt

In Italien hat sich das Leben mit dem Virus bereits eingerichtet. „Mein Vater, der 88 Jahre alt ist, hat nach seiner Pensionierung als Arzt in Cervia als Tropenmediziner in Kamerun und Zentralafrika gearbeitet und viel schlimmere Dinge erlebt als das Coronavirus. Aber er hält sich an die Vorschriften, ist Grippe geimpft und bleibt, wenn möglich, im Haus. Meine Mutter hingegen ist bei der Caritas aktiv, ich bin mir nicht sicher, ob sie ebenfalls zuhause bleibt.“

Alle Gottesdienste sind gestrichen, Schulen und Universitäten ruhen. „Die Grundschüler erhalten ihre Hausaufgaben als Pdf-Dateien via Internet nach Hause geschickt“, weiß Daniela Pedrelli-Wachs, deren Geschwister in der betroffenen Region Emilia Romagna leben.

Vorlesungen vor leeren Rängen

Auch in den Unis dozieren die Professoren vor leeren Rängen, dafür werden die Vorlesungen aufgezeichnet. „Bei uns sind die Schüler und Studenten alle internetmäßig ausgerüstet“, weiß die Italienerin. Noch finden in ihrer Heimatstadt Beerdigungen und Hochzeiten statt, doch das ist der Wissensstand aus der vergangenen Woche. Täglich kann es sich ändern.

Quarantäne zu verlassen ist eine Delikt

Daniela Pedrelli-Wachs weiß von einem Ehepaar in der Lombardei, das nach negativer Testung die Quarantänezeit vorzeitig abgebrochen und die Sperrzone verlassen hat, um zu ihrem Haus in die Berge zu fahren. Dort erkrankte der Mann, der zweite Test war positiv. „Sie wurden von der Polizei eskortiert nach Hause gefahren und es erwartet sie ein Verfahren, denn die Quarantäne und damit Sperrregion ohne Grund zu verlassen, ist ein Delikt“, weiß die Juristin, die beruflich für das Bistum Münster tätig ist.

Gratulation nur via Skype möglich

In Italien ist es Standard, auch bei einer negativen Testung den Coronatest nach sieben bis zehn Tagen zu wiederholen. „Alles wird getan, um eine Ausbreitung gen Süden zu vermeiden. Nur wer einen triftigen Grund hat, den er auch schriftlich belegen kann, durfte bislang das Sperrgebiet verlassen.“ Wie es nun wird, wenn das ganze Land gesperrt ist, wird Daniela Pedrelli-Wachs in Kürze von ihrer Familie erfahren.

An der Geburtstagsfeier von Signora Pedrelli kann Ehepaar Wachs jetzt nur noch via Skype teilnehmen.