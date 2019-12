Kleve. Herbergssuche für die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve an ein erstes Ziel gekommen. Zahlreiche Baustellen und Bauvorhaben.

Eine Kirchengemeinde in Kleve baut um

Rund um Weihnachten ist die Herbergssuche für die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve an ein erstes Ziel gekommen. Das Pfarrzentrum, das Pfarrhaus mit Pfarrbüro und das ehemalige Jugendzentrum Kalle sind abgerissen, neue Pläne gereift. Propst Johannes Mecking blickt zurück auf ein bewegtes Jahr – und eigentlich sind es ja gut sieben bewegte Jahre, seit er hier in Kleve arbeitet. Vor allem, was die Gebäude angeht.

Sie stammten aus der Zeit, als Kirche in der Gesellschaft sehr präsent war, weiß Mecking. 1950, ‘60, ‘65. Kindergärten lagen oft direkt neben der Kirche, konzentriert auf die jeweilige Kirchengemeinde. Heute führt das Kinderweiterbildungsgesetz (KiBiz-Gesetz) dazu, dass auch Unter-Dreijährige bereits einen Kindergarten besuchen, man also Umbauten, Anbauten oder neue Einrichtungen brauchte. „Ich bin überzeugt, wir sind den richtigen Weg gegangen,“ sieht Mecking das Familienzentrum Christus-König an der Merowinger Straße, das schon 2006 geplant worden war und zu dem er dann 2013 die Grundsatzentscheidung wünschte: bauen und für die Eltern wettbewerbsfähig bleiben oder es ganz sein lassen. Es wurde gebaut, schön, hell, neu.

Auch die Jugendheime waren auf Dauer so nicht bestandsfähig

Auch die Jugendheime waren auf Dauer so nicht bestandsfähig. Kalle und CC (Canisisus-Center), beide wurden im Pfarrheim Ons Lind an der Christus-König-Kirche zusammengeführt, „was nicht nur für Begeisterung sorgte. Gruppen mussten ihre vertrauten Räumlichkeiten aufgeben und nun mit den Kindern und Jugendlichen teilen“, erinnert Mecking. Das gleiche passierte im Pfarrzentrum an der Kapitelstraße, in dem sich kirchliche Gruppen und Vereine trafen. „Das Areal war viel zu groß geworden“, bot im großen Saal 270 bis 300 Leuten Platz. Rund um das Jahr 1970 kamen sie auch noch alle, aber anno 2018 saßen in der Altentagesstätte noch zehn bis fünfzehn Personen beieinander. Das Kolpinghaus in unmittelbarer Nähe bietet aber schönen Raum für größere Veranstaltungen, auch zukünftig. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und Umland

Das neue Pfarrzentrum gegenüber der Stifts- und Propsteikirche reduziert den Platz – inclusive Pfarrverwaltung mit Arbeitszimmern der Mitarbeitenden und Pfarrhaus – von bisher 3000 Quadratmetern auf 800 qm. „Energetik ist heute ein großes Thema, der Umwelt und der Schöpfung zuliebe“, sagt Mecking. Vormals war „das Pfarrhaus noch einfach verglast, ohne irgendeine Dachisolierung“, erinnert er.

Ob dieser Bau im kommenden Jahr schon beginnen kann, ist noch nicht sicher

An der Stelle des abgerissenen Jugendzentrums Kalle an der Nassauer Mauer war zunächst eine Wohnbebauung vorgesehen. Doch ein interessierter Investor sprang ab. Eine neue Lösung tut sich nun auf, indem, wie berichtet, wohl die Familienbildungsstätte, das katholische Bildungsforum und Bildungswerk sowie das Kreisdekanatsbüro dort ihren Standort finden werden. „Ob wir damit im kommenden Jahr schon beginnen können, ist noch nicht sicher. Wir haben es als Kompetenzzentrum in den Blick genommen“, vertröstet der Propst. Noch werden einige wenige Mauerreste des alten Pfarrhauses aus dem 19. Jahrhundert ausgewertet, die bei den Abbrucharbeiten zutage kamen.

Der zuständige Regionalverbund der katholischen Bildungsarbeit ist ein eigenständiger Verein, der aktuell mit dem Bistum in Münster über die Finanzierung spricht. Zwischenzeitlich war alternativ überlegt worden, ob man die Christus-König-Kirche an der Lindenallee als Bildungs-Kompetenzzentrum ausbaue, die Kirche teils profaniert würde. Doch es gab Protest von kleinen Gruppen aus der Gemeinde. „Wenn Menschen derart nicht zufrieden sind, bringt es nichts,“ rückte der Kirchenvorstand von der Idee wieder ab.

Weg suchen, umkehren, neu aufbrechen

Zumal ein vom Bistum Münster in Auftrag gegebenes Gutachten deutlich machte, dass ein Umbau viel Geld gekostet hätte und wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz notwendig gewesen wären. „Einen Weg suchen, umkehren und neu aufbrechen“, so beschreibt es Johannes Mecking ganz nüchtern und findet passend die Gleichung von den Heiligen Drei Königen. Es bleibt erst mal der Status quo. Das Bistum Münster wird allerdings keine größeren Maßnahmen in der Christus-König-Kirche mehr finanziell unterstützen.

„Wir müssen auch in Zukunft darüber nachdenken, was mit unseren Immobilen passiert“, erinnert Mecking sanft daran, dass der Gebäudeerhalt ein Dauerthema bleibt. Hochgerechnet wird sich laut Berechnungen des Generalvikariates im Jahr 2060 die Zahl der Katholiken im Bistum Münster halbiert haben und somit auch die Zahl derer, die Kirchensteuern zahlen.

Die polnische Gemeinde vom gesamten Niederrhein ist relativ groß

Weitere Bauvorhaben wurden vollendet oder angestoßen: An der Unterstadtkirche wurde der Dachreiter schon neu mit Schiefer eingedeckt. Der Anbau zwischen Rathaus und Kirche steht vor einer grundlegenden Sanierung. Die Planungen zur Dachrenovierung der Unterstadtkirche beginnnen. Das ehemalige Pfarrhaus Kavarinerstraße wurde umgebaut. Die polnische Gemeinde nutzt dort die obere Etage als Pfarrbüro sowie für Katechese und Gemeindearbeit. „Die polnische Gemeinde, die sich hier vom gesamten Niederrhein zusammenfindet, ist relativ groß“, so Mecking.

Die Zentralrendantur des in diesem Jahr neu gegründeten Verbandes der Dekanate Emmerich und Kleve zieht gemeinsam zum Kapuzinerkloster an Spyckstraße (wie berichtet). Man erwartet Synergieeffekte. Kirche und Chorraum sollen der Kirchengemeinde zur Nutzung erhalten bleiben.

Gott sei Dank gibt es einen sehr engagierten Förderverein für das Hospiz

In Donsbrüggen wurde ein Großteil des Daches der St. Lambertus-Kirche renoviert. Um das ehemalige Pfarrhaus zu einem Hospiz umzubauen, waren Zusagen auf Fördergelder des Landes nötig. Die Finanzierung steht nun und der Baubeginn soll im Frühjahr erfolgen. „Die Kirchengemeinde baut das Hospiz nicht, das läuft über die Karl-Leisner-Stiftung“, so Mecking. Fest steht: 95 Prozent der Betriebskosten eines Hospizes werden vom Land NRW finanziert, fünf Prozent müssen durch Eigenmittel aufgebracht werden. „Gott sei Dank gibt es einen sehr engagierten Förderverein, der entsprechende Unterstützung zugesagt hat“, freut sich Mecking.